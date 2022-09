Greg LeMond, tre volte campione del grande evento ciclistico del Tour de France, si dedica da qualche anno alla produzione di e-bike.

Nel lontano 1986 Greg LeMond vinse la 73a edizione del Tour de France, segnando la prima vittoria in assoluto con una una bicicletta in fibra di carbonio. La strada del ciclismo l’ha inoltre portato verso la ricerca e lo sviluppo di mezzi in fibra di carbonio, tanto da riuscire a creare una propria linea, la LeMond, frutto di tanta fatica e passione in sella alla sua due ruote.

Dalla costante richiesta degli utenti di bici dalla struttura solida ma leggera, ebbe l’idea di dedicarsi alla realizzazione di mezzi dotati di una struttura in di fibra di carbonio. Un grande esempio è la sua Prolog LeMond, e-bike leggerissima dal peso di soli 11,7 kg. Dotata di uno dei sistemi di guida per e-bike più leggeri sul mercato, è in grado di fornire tre livelli di assistenza ed una velocità massima di 32 km/h anche grazie al cambio Shimano GRX a 11 velocità.

Come anticipato, buona parte della struttura è in fibra di carbonio, inclusi manubrio, reggisella e parafanghi. Ad assicurare un’autonomia di circa 72 km la batteria Mahle X35, mentre il motore è da 250W/36V. Per coloro che hanno necessità di una maggiore autonomia, non manca la possibilità di aggiungere una batteria esterna. La Prolog LeMond è anche dotata di app che consente all’utente di tenere traccia i dati dei percorsi e ulteriori dettagli utili durante la guida.

Le colorazioni disponibili sono bianco, nero e rosa. Per portarsi a casa la leggerissima e-bike LeMond sono richiesti 4.700 euro.

Non a caso, le biciclette finora realizzate rispecchiano la filosofia di Greg e la scelta del carbonio non è casuale sia per la sua leggerezza che per la possibilità di adattarlo a forme di design innovative. L’obiettivo è infatti quello di realizzare altre bici in carbonio di alta qualità e super performanti.