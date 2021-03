Mercedes batte tutti: EQS avrà la batteria più grande del mondo

La presentazione della super berlina elettrica di casa Mercedes sembra ormai alle porte e già nelle scorse settimane, l’azienda stessa, si è dilungata nell’anticipare quale sarà la dotazione di bordo e in particolare il sistema infotainment che vanterà un display da 56”.

Nel corso delle prossime settimane Mercedes toglierà il velo alla nuova ammiraglia elettrica e finalmente saremo in grado di ammirare le reali forme e proporzioni. Nelle scorse ore, la casa ha annunciato di aver ufficialmente avviato la produzione delle batterie.

Come per l’infinito display anche il pacco batterie sarà da record: all’interno di EQS troveremo una batteria da 108 kWh, un vero e proprio primato che sarà superato solo da Lucid Air (113 kWh) nel 2022. La batteria integrerà 9 moduli NCM 811 (per ogni 8 parti di nichel ce ne sono 1 di cobalto e 1 di manganese) ognuno dei quali da circa 9 kWh, integrati direttamente sotto al pianale della vettura.

Con questa configurazione l’ammiraglia sarà in grado di percorrere circa 700 Km con un solo pieno di energia, un valore stimato dalla casa probabilmente all’interno del ciclo WLTP. Il sistema di alimentazione sarà infine montato anche su altri modelli della stessa serie, pertanto in futuro potremmo trovare sul mercato EQS e EQE con batterie da 108 kWh.

Ma quanta potenza avrà? Alcune voci di corridoio suggeriscono che EQS avrà un power train da circa 500 CV che permetterà alla vettura di bruciare lo scatto da 0 a 100 in poco più di 4 secondi: un risultato non indifferente considerato il peso sicuramente elevato. Nessuna informazione su eventuali step di potenza aggiuntivi, per questo dettaglio è necessario attendere la presentazione.

Mentre il power train e la batteria provengono direttamente dallo stabilimento principale di Hedelfingen, la produzione della vettura sarà invece presso lo stabilimento di Sindelfingen, una ventina di km più a sud. Parallelamente alla costruzione della nuova EQS, Mercedes ha intenzione di sviluppare nel centro di ricerca Drive System Campus batterie di nuova generazione, più efficienti sotto tutti i punti di vista.

Il prezzo rimane un vero e proprio mistero anche se difficilmente si scosterà da quello di Classe S.