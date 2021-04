Mercedes estende l’autonomia di EQS, quasi 800 km con un singolo pieno

Nella giornata di ieri, il produttore tedesco ha annunciato che secondo alcune rilevazioni preliminari il prossimo modello di alta gamma potrà coprire una distanza massima di 770 km, raggiungendo di fatti i vertici della classifica. Nonostante si tratti di una soglia decisamente importante e di rilievo che posizionerebbe l’ammiraglia elettrica sullo stesso piano dei corrispettivi modelli diesel e benzina, ricordiamo che quasi sicuramente rappresenta il valore espresso nel ciclo WLTP e pertanto poco vicino alla realtà.

Per garantire i 770 km sarà presente un pacco batteria da 108 kWh, il più grande sino ad ora utilizzato su una vettura elettrica. Il consumo sarebbe quindi di 140 Wh/km nel ciclo WLTP e rimane ancora sconosciuto invece il valore relativo al ciclo EPA che, in genere, si avvicina maggiormente ad un utilizzo reale su strada.

L’aerodinamica altamente sviluppata sicuramente è un altro aspetto che contribuisce all’elevata autonomia di Mercedes EQS; come sappiamo l’ammiraglia avrà un coefficiente aerodinamico di 0,20, superando quindi i principali rivali come Tesla Model S e Lucid Air.

In aggiunta all’elevata autonomia, il portavoce di Mercedes ha precisato che il nuovo modello non adotterà alcun sistema di emulazione del rumore e pertanto EQS rimarrà completamente silenziosa. Stando a quanto riportato, tra i desideri del marchio ci sarebbe quello di offrire un’esperienza di guida totalmente diversa rispetto a quello a cui siamo abituati sino ad ora. Per questo motivo, non sarà presente alcun suono “fake” riprodotto dalle casse interne ma, probabilmente, solo una tenue melodia alle basse velocità così da sottolineare la propria presenza in concomitanza dei pedoni.

Come sappiamo è attesa in futuro anche una declinazione più sportiva firmata da AMG e forse, solo in quell’occasione, verrà inserito un suono aggressivo senza però esagerare. La presentazione è ormai vicina, non ci rimane che attendere per scoprire tutti i dettagli.