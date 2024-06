Qualcuno ha brevettato la ricarica wireless per le moto d'acqua: ecco come funziona

L'azienda canadese BRP ha registrato un curioso brevetto conosciuto con il nome di Sea-Doo, che suggerisce una novità entusiasmante nel panorama dei veicoli acquatici. Si tratta di un sistema di ricarica wireless per moto d'acqua elettriche - una categoria di prodotti che BRP non ha ancora lanciato sul mercato. Questo brevetto non solo conferma l'impegno dell'azienda verso l'innovazione, ma suggerisce anche una prossima espansione della loro gamma con un modello ecologico.

Le moto d'acqua elettriche rappresentano una sfida interessante per i produttori, dato che necessitano di un sistema di ricarica che sia pratico e non proibitivamente costoso. L'idea di BRP è quella di installare un caricatore wireless direttamente sul pontile, rendendo il rifornimento energetico semplice e intuitivo. Il conducente dovrà semplicemente parcheggiare la moto sull'apposito caricabatterie.

Il sistema funziona attraverso una comunicazione tra un dispositivo di ricezione di energia, integrato nello scafo delle moto d'acqua elettriche, e una base di ricarica. Quest'ultima è progettata per interfacciarsi perfettamente con la moto. Inoltre, è dotata di un dispositivo di trasmissione di energia senza fili, posizionato in modo da allinearsi automaticamente con il corrispondente ricevitore quando la moto è nella posizione corretta.

Questa soluzione proposta da BRP non solo promette di semplificare e rendere più efficiente il processo di ricarica, ma potrebbe anche rappresentare un importante passo avanti nel campo degli sport acquatici elettrici, altrimenti frenato dalle logistiche di ricarica. Con il lancio di questa tecnologia, BRP mira a posizionarsi come leader nella transizione verso un'esperienza acquatica più sostenibile e rispettosa dell'ambiente.