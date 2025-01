Qualcuno ha modificato la Ferrari F40

La Ferrari F40, icona dell'automobilismo italiano, riceve un nuovo pacchetto di aggiornamenti da Officine Fioravanti, azienda torinese specializzata in restomod. Il progetto, denominato "Ferrari F40 Alte Prestazioni", mira a rendere la supercar più sicura e fruibile, mantenendo intatto il suo fascino leggendario.

La F40, ultima vettura presentata alla presenza di Enzo Ferrari, è da sempre considerata una delle auto più belle mai realizzate. Tuttavia, la sua guida è nota per essere impegnativa a causa dell'assenza di elettronica e della brusca entrata in funzione del turbo. Officine Fioravanti ha sviluppato un pacchetto handling per migliorare questi aspetti, rendendo la F40 più accessibile anche ai piloti meno esperti.

Il cuore dell'aggiornamento è rappresentato dalle nuove sospensioni Öhlins TTX 36 con regolazione a 4 vie, accompagnate da bracci, cuscinetti e portamozzi ricavati dal pieno. L'impianto frenante è stato potenziato con dischi carboceramici e pinze Brembo (6 pistoncini all'anteriore, 4 al posteriore), mentre l'ABS è stato migliorato con un nuovo sensore.

La scatola sterzo è stata ravvicinata e dotata di servoassistenza idraulica per una maggiore precisione di guida. Completano il pacchetto nuovi cerchi in lega monodado da 18" all'anteriore e 19" al posteriore, progettati per montare pneumatici Michelin Cup 2 o Pirelli P Zero.

Officine Fioravanti sottolinea l'importanza di utilizzare regolarmente la F40: "se non la si usa si rovina; se la si usa e non si è dei veri piloti si rischia grosso". Il pacchetto Alte Prestazioni si propone quindi come soluzione per rendere questa icona automobilistica più accessibile e sicura, senza compromettere le sue leggendarie prestazioni.

La Ferrari F40 Alte Prestazioni mantiene intatto il fascino originale della vettura, offrendo al contempo un'esperienza di guida migliorata e più sicura. Questo progetto dimostra come sia possibile modernizzare un'auto d'epoca preservandone l'essenza e aumentandone la fruibilità per gli appassionati contemporanei.