Pirelli P Zero festeggia 40 anni di eccellenza sportiva

Il Pirelli P Zero, pneumatico per auto sportive, celebra 40 anni di storia. Nato nel 1985 per la Lancia Delta S4 Stradale, è diventato il marchio più noto dell'industria e il preferito dai costruttori di auto di prestigio, con oltre 3000 versioni realizzate per specifici modelli di vetture sportive e di lusso.

Il P Zero ha rivoluzionato il settore dei pneumatici, dando vita alla categoria Ultra High Performance (UHP). La sua storia è strettamente legata all'evoluzione delle auto sportive negli anni '80, quando l'introduzione del turbocompressore richiedeva pneumatici in grado di offrire maggiore aderenza, stabilità e sicurezza. L'idea rivoluzionaria alla base del P Zero venne dall'ingegnere Pirelli Mario Mezzanotte. Il pneumatico combinava tre elementi distinti in un unico battistrada: spalla interna intagliata per il grip sul bagnato; spalla esterna simile ai pneumatici slick per l'aderenza sull'asciutto; parte centrale con caratteristiche intermedie.

Questa combinazione unica superò i concetti tradizionali del design dei pneumatici, offrendo prestazioni eccezionali in varie condizioni. L'esperienza di Pirelli nel motorsport è stata fondamentale per lo sviluppo del P Zero. Un episodio emblematico delle sue prestazioni si verificò durante il Rally di Sanremo, quando Miki Biasion vinse una tappa utilizzando P Zero stradali invece dei pneumatici da corsa, superando gli avversari su un fondo scivoloso e bagnato.

Il P Zero ha segnato l'inizio della strategia Perfect Fit di Pirelli, volta a soddisfare le esigenze specifiche dei vari modelli di auto premium e prestige. Oggi, la gamma P Zero comprende diverse varianti per berline premium, supercar e SUV sportivi, adatte a tutte le stagioni.

Nel corso degli anni, il P Zero ha visto quattro generazioni di prodotto, con la quinta in arrivo nei prossimi mesi. Tra le innovazioni recenti: nel 2019, il pacchetto di tecnologie Elect per auto elettriche e ibride plug-in; nel 2023, il P Zero E, il primo pneumatico UHP con almeno il 55% di materiali di origine biologica o riciclata e "tripla A" nell'etichetta europea

Il P Zero continua a essere il punto di riferimento nel settore dei pneumatici ad alte prestazioni, riconosciuto dalle più importanti riviste specializzate e scelto dai costruttori di auto di prestigio come Ferrari, Lamborghini, McLaren, Pagani, Aston Martin e Porsche.

La storia del P Zero è un esempio di come l'innovazione tecnologica e l'esperienza nel motorsport possano tradursi in prodotti di eccellenza per l'uso quotidiano, mantenendo al contempo prestazioni di alto livello. Con la quinta generazione in arrivo, Pirelli si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia di questo iconico pneumatico.