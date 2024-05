Quanto costa Dacia Sandero benzina con i nuovi incentivi?

La Dacia Sandero, protagonista del nostro ultimo test drive nella versione GPL, si conferma una delle vetture più apprezzate nel segmento delle auto compatte. Il segreto del suo successo risiede nell'eccezionale rapporto qualità-prezzo che offre. Disponibile in diverse motorizzazioni, tra cui una versatile bifuel GPL, la Dacia Sandero rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'auto pratica, affidabile e, soprattutto, dal costo competitivo.

Dacia Sandero, è disponibile quattro motorizzazioni, due varianti di carrozzeria (Stepway e Streetway) e 3 (o 4, a seconda della versione) allestimenti. Più in dettaglio, per le alimentazioni benzina:

Dacia Sandero Motore Prezzo Stepway Essential TCe 90cv 15.300 € Stepway Expression TCe 90cv 16.150 € Stepway Extreme TCe 110cv 18.200 € Stepway Extreme Up TCe 110cv 18.700 € Streetway Essential SCe 65cv 13.250 € Streetway Expression SCe 65cv 14.300 € Streetway Journey TCe 90cv CVT 14.500 €

Tutti i prezzi inseriti sono da considerarsi "a partire da" ed è stata presa in esame la motorizzazione più economica per ciasun allestimento. In linea di massima, tutti i motori su tutti gli allestimenti (ove possibile) rispettano il limite di emissioni di 135 g/km CO2; solo il modello Stepway Extreme Up in abbinamento al propulsore TCe 90 CVT esce dagli incentivi per via delle sue emissioni di 139 g/km CO2.

Come per ogni qualsiasi altra auto in circolazione compatibile con gli incentivi è possibile che, installando specifici accessori o vernici, l'auto superi il limite massimo di emissioni ed esca dai modelli in grado di ricevere uno sconto.

Incentivi auto, gli sconti per le 61-135 g/km CO2

Il nuovo programma di incentivi offre una vasta gamma di sconti per ogni categoria di emissioni, garantendo vantaggi anche a chi non è interessato all'acquisto di un'auto elettrica o ibrida. Tuttavia, i benefici più significativi sono destinati a coloro che optano per un'auto elettrica. Il programma è strutturato secondo le seguenti direttive:

Incentivi auto maggio 2024 Emissioni CO2 61-135 g/km Sconto con rottamazione fino a 3.000 € Sconto senza rottamazione - Riservato a Persone fisiche, imprese di noleggio e car sharing Limite di spesa 35.000 euro (esclusi Iva, Ipt e messa su strada)

[42.700 € con Iva] Mantenimento auto futura - Almeno 12 mesi per persone fisiche e imprese di noleggio

- Almeno 24 mesi per car sharing Caratterische da rispettare - Categoria M1

- Intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi

- Omologata alle classi ambientali Euro 0-4

Quanto costa Dacia Sandero benzina con i nuovi incentivi?

I nuovi incentivi auto introducono un programma di sconti articolato, che tiene conto della presenza di un veicolo da rottamare, della sua classificazione e del rispetto di un limite ISEE fissato a 30.000 euro.

Per quanto riguarda la Dacia Sandero, gli sconti sono limitati e non vengono applicati se non avviene la rottamazione del vecchio veicolo. Inoltre, non ci sono agevolazioni ulteriori basate sul criterio ISEE: il limite di reddito non influisce sugli sconti disponibili per questa categoria di emissioni.