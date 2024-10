Questa è la McLaren più potente e più costosa di sempre

La McLaren ha presentato la W1, la hypercar stradale più potente mai costruita dalla casa automobilistica britannica. Il nuovo modello, svelato il 6 ottobre 2024, unisce un motore V8 biturbo da 4 litri a un propulsore elettrico per una potenza complessiva di 1.241 CV e 1.353 Nm di coppia.

La W1 rappresenta l'evoluzione del concetto di hypercar ibrida introdotto da McLaren nel 2012 con la P1. Il nuovo modello si pone al vertice della gamma, superando per prestazioni e tecnologia le precedenti creazioni del marchio di Woking.

Potenza e prestazioni da record

Il cuore della W1 è il nuovo motore V8 biturbo da 4 litri denominato "MPH-8", capace di erogare 904 CV - il rapporto potenza/litro più alto mai raggiunto da McLaren. Il propulsore termico è affiancato da un modulo elettrico che aggiunge altri 337 CV, per un totale di 1.241 CV.

Il modulo elettrico aggiunge appena 19 kg al peso totale di 1.398 kg.

Grazie a questa potenza estrema, la W1 scatta da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi e raggiunge una velocità massima di 350 km/h. La trazione è posteriore, gestita da un differenziale elettronico e un cambio automatico a 8 rapporti.

Aerodinamica attiva e telaio innovativo

La W1 introduce il nuovo telaio monoscocca "Aerocell" con sedile fisso e comandi regolabili. L'aerodinamica è stata ottimizzata con oltre 350 ore di test in galleria del vento, risultando in soluzioni innovative come:

Ala posteriore attiva "Active Long Tail"

Deviatore di flusso sul tetto

Ali anteriori e posteriori attive

In modalità Race, la W1 genera fino a 1.000 kg di deportanza totale. L'assetto si abbassa automaticamente e lo spoiler posteriore si estende fino a 30 cm, fungendo anche da freno aerodinamico.

Tecnologia e lusso per la strada

Nonostante le prestazioni da pista, la W1 non rinuncia al comfort per l'uso stradale. L'abitacolo ospita un touchscreen da 8" compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il sistema di sospensioni adattive Race Active Chassis Control III offre tre modalità: Comfort, Sport e Race.

I freni carboceramici assicurano spazi di arresto ridottissimi: da 100 a 0 km/h in soli 28 metri. Gli pneumatici Pirelli sono disponibili in tre varianti per adattarsi all'uso su strada o in pista.

Produzione limitata e prezzo esclusivo

La McLaren W1 sarà prodotta in soli 399 esemplari, già tutti prenotati nonostante un prezzo di partenza di circa 1,9 milioni di euro. Questo la pone in diretta competizione con altre hypercar ibride come la Ferrari SF90 e la Lamborghini Revuelto.

Con la W1, McLaren riafferma il proprio ruolo di protagonista nel segmento delle hypercar, combinando tecnologia ibrida, prestazioni estreme e design all'avanguardia in un pacchetto esclusivo destinato a diventare un nuovo riferimento per il settore.