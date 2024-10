Questa è la nuova BMW Serie 2 Gran Coupé

La BMW presenta la Serie 2 Gran Coupé 2025, un aggiornamento del modello che arriverà nelle concessionarie europee a marzo 2025. Il restyling condivide molti elementi con la recente Serie 1, tra cui novità estetiche, interni rinnovati e motorizzazioni aggiornate.

La nuova Serie 2 Gran Coupé si distingue per un design esterno più aggressivo, con una calandra più ampia e fari LED ridisegnati. Le dimensioni rimangono simili al modello precedente, con una lunghezza di 4,54 metri. Gli interni vedono l'introduzione del BMW Curved Display, che integra strumentazione digitale e sistema di infotainment in un unico elemento.

Esterni rinnovati e interni hi-tech

Il frontale della nuova Serie 2 Gran Coupé presenta una calandra esagonale più grande e fari a matrice LED con una nuova firma luminosa. La fiancata mantiene le linee caratteristiche del modello, mentre il posteriore sfoggia gruppi ottici LED completamente ridisegnati e un diffusore più pronunciato.

La posizione di guida ribassata resta da sportiva.

All'interno spicca il nuovo BMW Curved Display, composto da uno schermo da 10,25" per la strumentazione e un touchscreen da 10,7" per l'infotainment. Il sistema utilizza il nuovo BMW Operating System 9, riducendo i comandi fisici. È disponibile come optional un head-up display con realtà aumentata.

Gamma motori aggiornata

La Serie 2 Gran Coupé 2025 offre quattro motorizzazioni, due diesel e due benzina, tutte abbinate a un cambio automatico a 7 rapporti:

218d: 2.0 turbodiesel da 150 CV

220d: 2.0 turbodiesel mild hybrid da 163 CV

220: 1.5 benzina mild hybrid da 170 CV

M235 xDrive: 2.0 benzina da 300 CV con trazione integrale

Per esaltare le prestazioni, BMW propone i pacchetti opzionali M Sport e M Sport Pro, con elementi esclusivi per la versione M235 come ammortizzatori specifici e impianto frenante potenziato.

Disponibilità e prezzi

La nuova BMW Serie 2 Gran Coupé sarà disponibile nelle concessionarie europee da marzo 2025. I prezzi non sono ancora stati annunciati, ma è probabile che il listino partirà da una cifra simile all'attuale modello base, che costa 38.350 euro.

Con questo aggiornamento, BMW punta a rafforzare la posizione della Serie 2 Gran Coupé nel segmento delle berline compatte premium, offrendo un mix di design sportivo, tecnologia avanzata e prestazioni elevate.