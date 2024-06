Nuova BMW Serie 1, nuovo design e tanti motori (tra cui diesel)

BMW lo aveva anticipato nei giorni scorsi e ha finalmente presentato l'ultimo aggiornamento della Serie 1, introducendo significative novità che segnano l'inizio della quarta generazione di questo modello. Contraddistinta dal nuovo codice interno F70, la vettura si distacca considerevolmente dalla precedente serie F40, sfoggiando un design rinnovato e una serie di miglioramenti tecnologici.

Esternamente, la nuova Serie 1 preserva le dimensioni tipiche del modello con un aumento della lunghezza a 4360 mm e dell'altezza a 1460 mm. La larghezza rimane inalterata a 1800 mm, così come il passo di 2670 mm. Il frontale è stato completamente ridisegnato, con una griglia (doppio rene) che presenta una struttura a listelli verticali e diagonali, mentre i fanali a LED di serie ora includono elementi verticali per le luci diurne e gli indicatori di direzione. Particolare attenzione è stata rivolta alla personalizzazione, con la possibilità di optare per un tetto a contrasto opzionale.

All'interno, la rivoluzione è ancora più marcata. La plancia ora ospita il BMW Curved Display, un display completamente digitale che integra due schermi di dimensioni 10.25 e 10.7 pollici, rispettivamente per il quadro strumenti e per il sistema di infotainment. La nuova disposizione degli interni vede una drastica riduzione dei pulsanti fisici, con molte funzionalità, inclusa quella del climatizzatore, gestite completamente attraverso il tocco.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Serie 1 F70 segna l'introduzione di una nuova strategia di denominazione per i modelli BMW, eliminando la "i" per i modelli a benzina, che resta riservata alle auto elettriche. In cima alla gamma troviamo la M135 xDrive, dotata di un motore 4 cilindri da 2 litri in grado di erogare 300 CV, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Ai lati, la 120 benzina offre un 3 cilindri da 1,5 litri con 170 CV, mentre per i motori diesel, la 118d e 120d dispiegano entrambi un 2 litri da 150 e 163 CV. Le versioni 120, sia benzina che diesel, sono equipaggiate con sistema mild hybrid a 48 volt per una maggiore efficienza. È importante sottolineare l'assenza della trasmissione manuale, sostituita in tutte le versioni dalla trasmissione automatica Steptronic a 7 rapporti.

La struttura del nuovo modello è stata notevolmente irrigidita, migliorando sia la dinamica di guida che la sicurezza. Innovazioni importanti riguardano anche la tecnologia del telaio, con una nuova cinematica, supporti della barra antirollio avanzati e ammortizzatori di ultima generazione. L'angolo di sterzata aumentato del 20% contribuisce a una maggiore stabilità e precisione. Gli appassionati potranno poi scegliere l'opzionale pacchetto M Sport, che include funzioni come la sospensione adattiva M, cerchi in lega leggera da 18 pollici e un assetto ribassato di 8 mm.

La nuova BMW Serie 1 sarà in vendita in Italia a partire da ottobre 2024; nessuna indiscrezione sul prezzo anche se è lecito attendere un leggero ritocco di quello che è il listino attuale, dove son necessari circa 31mila euro per la versione 116i manuale.