Questa nuova Alpine "si guida" come una Formula 1

L'Alpine A390_β, una fastback sportiva 100% elettrica, è stata presentata come showcar anticipando il secondo modello del Dream Garage Alpine. Questo veicolo rappresenta la visione della casa francese per una sportiva elettrica a 5 posti, che combina prestazioni elevate e praticità quotidiana.

La A390_β si posiziona tra la compatta A290 e la futura A110 elettrica, completando la gamma di sportive elettriche Alpine. Il nome segue la nomenclatura del marchio, con la "β" che indica la fase di sviluppo pre-serie. Il design esterno è fedele all'85% a quello del modello di produzione previsto per il 2025.

Design ispirato alle Alpi

Il design della A390_β trae ispirazione dalle catene montuose alpine, con elementi che richiamano rocce, minerali e neve. La carrozzeria presenta una silhouette fastback fluida e aerodinamica, con un abitacolo a forma di "bolla" ispirato a una goccia d'acqua.

A390_β cattura immediatamente l'attenzione con quel suo sguardo inconfondibilmente Alpine, qui interpretato come un fascio di luce minimalista e high-tech.

La verniciatura Blu Specular crea effetti cangianti che esaltano le forme della vettura. Spiccano elementi aerodinamici come il "flying bridge" anteriore e il diffusore posteriore estensibile, che può allungarsi di 80 mm per migliorare efficienza e autonomia.

Interni futuristici e sportivi

L'abitacolo presenta un design concettuale che anticipa la visione Alpine per i futuri interni. È caratterizzato da un forte dualismo tra la zona anteriore, ispirata alle auto da corsa, e quella posteriore più confortevole. Il posto guida può trasformarsi in un cockpit da Formula 1 grazie a sedili e volante regolabili.

Spiccano elementi hi-tech come il display olografico e i comandi ispirati ai cristalli di ghiaccio. I materiali utilizzati comprendono carbonio riciclato per il pianale e memory foam per i sedili posteriori.

Powertrain elettrico ad alte prestazioni

La A390_β anticipa la configurazione tecnica del modello di serie, che sarà basato su una versione modificata della piattaforma AmpR Medium di Ampere. La vettura sarà dotata di tre motori elettrici, uno all'anteriore e due al posteriore, con trazione integrale intelligente e torque vectoring attivo.

Questo sistema, sviluppato internamente da Alpine, promette di offrire prestazioni e dinamica di guida paragonabili a quelle dell'iconica A110, ma in un formato più pratico a 5 posti. La produzione del modello di serie è prevista per il 2025 nello stabilimento Alpine di Dieppe.

L'A390_β rappresenta un concentrato di tecnologie e know-how francese, con componenti sviluppati in collaborazione con aziende nazionali come Lavoisier Composites, Erpro Group, Devialet e Michelin. Questo approccio sottolinea l'impegno di Alpine nella produzione locale e sostenibile di auto sportive elettriche ad alte prestazioni.