Volkswagen Tayron: c'è posto per tutti per andare lontano

Tutti a bordo. Alla nuova Volkswagen Tayron lo spazio di certo non manca. Arriva con l'obiettivo di occupare il posto che apparteneva alla Tiguan Allspace, non più disponibile. Lo fa con l'ambizione di avvicinarsi più alla Touareg che alla Tiguan stessa: non pensate, dunque, che si tratti di una "Tiguan +2". Come invece fu, di fatto, la precedente Tiguan Allspace. Resta una vettura pensata esplicitamente per le famiglie numerose o per chi necessita di grande capacità di carico, la Tayron punta su dimensioni generose e versatilità. L'attenzione posta da Volkswagen per darle un suo proprio stile e una sua dimensione di utilizzo, lo si nota una volta alla guida: il livello è molto alto e nulla è lasciato al caso. Tra i costruttori generalista, un SUV a sette posti con queste caratteristiche è difficile trovarlo. In questa prova ci concentriamo sulla versione equipaggiata con il collaudato motore 2.0 TDI da 150 cavalli abbinato al cambio automatico DSG, una configurazione che promette equilibrio tra prestazioni e consumi contenuti.

Una presenza solida

Esteticamente, la Tayron adotta il nuovo linguaggio stilistico Volkswagen, condividendo molti elementi con la più compatta Tiguan di ultima generazione, specialmente nel frontale. Ritroviamo i fari IQ.Light Matrix HD (disponibili a seconda degli allestimenti) uniti da una sottile barra luminosa a LED che attraversa la calandra. Anche il posteriore è caratterizzato da una firma luminosa a tutta larghezza, conferendo alla vettura un aspetto moderno e riconoscibile. Le forme generali sono solide e ben proporzionate, risultando forse meno "squadrate" rispetto alla Allspace che sostituisce. Le dimensioni parlano chiaro: con una lunghezza di 4 metri e 74 centimetri, una larghezza di 1,84 metri, un'altezza di 1,67 metri e un passo generoso di 2 metri e 79 centimetri, la Tayron fa percepire immediatamente la sua vocazione per lo spazio.

Salendo a bordo della Tayron si ritrova l'ambiente familiare e ben curato della nuova Tiguan. La plancia è dominata da materiali di buona qualità, con plastiche morbide al tatto nella parte superiore e assemblaggi precisi che trasmettono una sensazione di solidità. La strumentazione è completamente digitale grazie al Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici, configurabile e chiaro nelle informazioni. Al centro spicca il grande schermo del sistema di infotainment MIB4, di serie da 12,9 pollici e disponibile optional da ben 15 pollici, reattivo e ricco di funzioni. Un plauso va alla scelta di mantenere i tasti fisici sul volante, più pratici e sicuri da usare durante la guida. Lo spazio per i passeggeri della seconda fila è eccellente, anche grazie al divano scorrevole che permette di modulare l'abitabilità longitudinale. La vera peculiarità di questa versione è però la presenza della terza fila di sedili. Questi due posti aggiuntivi sono adatti principalmente a bambini o ragazzi, o per brevi tragitti occasionali per adulti, in quanto lo spazio per le gambe dipende molto dalla posizione del divano centrale. L'accesso non è dei più agevoli ma rappresenta comunque una soluzione di grande flessibilità per le famiglie numerose.

Bagagliaio da record

Uno dei punti di forza indiscussi della Volkswagen Tayron è la capacità del vano di carico. In configurazione a cinque posti, abbattendo la terza fila (o nelle versioni sprovviste), il volume disponibile è impressionante, raggiungendo i 910 litri fino al tendalino. Si tratta di un valore ai vertici della categoria, che permette di caricare bagagli e attrezzature per qualsiasi esigenza. Anche quando si utilizzano tutti e sette i posti, rimane comunque uno spazio utile di circa 280 litri dietro la terza fila, sufficiente per qualche zaino o la spesa quotidiana. Abbattendo sia la seconda che la terza fila si ottiene un piano di carico quasi perfettamente piatto e una capacità degna di un piccolo furgone, confermando la grande versatilità della vettura.

Prestazioni ed efficienza

Sotto il cofano della Tayron in prova pulsa il noto motore quattro cilindri 2.0 TDI da 150 cavalli e 360 Nm di coppia massima, abbinato all'efficiente cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. Nonostante la mole della vettura, questo propulsore si dimostra adeguato per un utilizzo a 360 gradi, specialmente in ottica familiare. Non è un fulmine in accelerazione, ma offre una spinta fluida e una coppia generosa che aiuta nelle riprese e nei sorpassi, anche a pieno carico. Il cambio DSG lavora in modo dolce e puntuale, contribuendo al comfort generale e all'efficienza. Proprio l'efficienza è il vero asso nella manica di questa motorizzazione: nel corso della prova è stato possibile registrare consumi medi nell'ordine dei 16-17 chilometri con un litro di gasolio in un utilizzo misto, con punte superiori ai 20 km/l nei trasferimenti autostradali a velocità costante. Questo, unito a un serbatoio capiente, garantisce un'autonomia eccellente, ideale per i lunghi viaggi. Per chi desiderasse maggiore brio, è disponibile anche la variante da 193 cavalli, abbinata alla trazione integrale 4Motion.

Comfort e sicurezza al primo posto

Una volta al volante, la Volkswagen Tayron Diesel conferma la sua indole da grande viaggiatrice confortevole. L'assetto, specialmente se dotato del controllo adattivo del telaio DCC (disponibile come optional o di serie su allestimenti superiori), assorbe efficacemente le asperità della strada, garantendo un elevato comfort acustico e di marcia per tutti gli occupanti. Lo sterzo è leggero in manovra e sufficientemente preciso alle velocità più elevate, pur non avendo velleità sportive. La stabilità sui tratti autostradali è impeccabile, trasmettendo grande sicurezza. Nelle curve strette, le dimensioni e il peso si fanno sentire, con un certo rollio se si forza l'andatura, ma il comportamento rimane sempre prevedibile e sicuro. L'insonorizzazione è ben curata, isolando efficacemente l'abitacolo dai fruscii aerodinamici e dal rumore del motore, che si fa sentire solo in piena accelerazione.

Prezzi

La Tayron non delude sul fronte tecnologico. Il sistema di infotainment MIB4 è moderno, connesso e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. L'assistente vocale IDA, potenziato dall'integrazione con ChatGPT, offre funzionalità avanzate. Completa la dotazione di sistemi di assistenza alla guida (ADAS), che include il Travel Assist per la guida semi-autonoma di livello 2, contribuendo a rendere i viaggi più sicuri e rilassanti. In conclusione, la Volkswagen Tayron 2.0 TDI 150 CV si rivela una scelta estremamente razionale e concreta per chi cerca il massimo dello spazio, una grande flessibilità grazie ai sette posti e costi di gestione contenuti grazie all'ottima efficienza del motore diesel. È un'auto comoda, sicura, ben costruita e tecnologicamente aggiornata, perfetta per le famiglie che macinano molti chilometri. Chi cerca prestazioni brillanti o agilità da sportiva dovrà guardare altrove, ma per tutti gli altri rappresenta una delle proposte più valide e complete nel suo segmento.

Per quanto riguarda i prezzi, il listino della Tayron parte da 45.900 euro. La versione con il 2.0 TDI da 150 CV parte da 48.050 euro (53.350 euro per la versione 4Motion da 193 CV). Il plug-in da 204 CV parte da un prezzo di 53.200 euro. Il top gamma ibrido plug-in con 272 CV parte da 59.750 euro.