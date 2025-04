MG3: il nuovo modello a benzina sbarca in Italia

La nuova MG3 a benzina arriva sul mercato italiano, affiancandosi alla già nota versione ibrida presentata lo scorso anno. Questa variante completamente termica della compatta anglo-cinese si distingue per il suo prezzo competitivo e una meccanica semplificata, mantenendo inalterato il design esterno che ha già conquistato numerosi clienti. La casa automobilistica punta su questa proposta per ampliare la propria gamma e intercettare una clientela più sensibile al prezzo, senza rinunciare alle caratteristiche che hanno reso riconoscibile il modello.

Sotto il cofano della MG3 a benzina pulsa lo stesso propulsore 1.5 aspirato a quattro cilindri impiegato anche nella versione ibrida, ma in questo caso senza l'ausilio del sistema elettrificato. Il motore eroga 115 CV, sufficienti per raggiungere una velocità massima di 185 km/h e completare l'accelerazione da 0 a 100 km/h in 10 secondi. La trasmissione è affidata a un cambio manuale a 5 marce che trasmette la potenza alle ruote anteriori. Secondo i dati dichiarati dalla casa, il consumo medio si attesta sui 6,1 litri ogni 100 chilometri (ciclo WLTP) con emissioni di CO2 pari a 137 g/km.

Le dimensioni rimangono identiche alla versione ibrida, con una lunghezza di 4,11 metri che la colloca nel segmento B del mercato. Il bagagliaio offre una capacità minima di 293 litri, espandibile fino a 983 litri abbattendo i sedili posteriori, valori in linea con le aspettative per questa categoria di vetture.

Allestimenti e dotazioni

La strategia commerciale di MG per la nuova versione a benzina prevede due livelli di allestimento: Standard e Comfort. Già a partire dalla versione base, la dotazione si rivela sorprendentemente ricca considerando il posizionamento di prezzo. L'allestimento Standard include luci diurne a LED, cerchi in acciaio da 15 pollici, climatizzatore manuale e un'interfaccia tecnologica moderna composta da strumentazione digitale da 7 pollici e display centrale da 10,25 pollici. Non mancano elementi di sicurezza e comfort come il cruise control, sensori di parcheggio posteriori con telecamera, abbaglianti automatici e la possibilità di frazionare lo schienale posteriore con rapporto 60:40. A completare la dotazione troviamo anche tre porte USB e rivestimenti in tessuto per gli interni.

Chi desidera maggiore raffinatezza può optare per l'allestimento Comfort, che aggiunge luci full LED, cerchi in lega da 16 pollici, ruotino di scorta, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e riscaldati. Completano il pacchetto il sistema keyless per l'accesso e l'avviamento senza chiave e un impianto audio potenziato con sei altoparlanti per un'esperienza di ascolto superiore. L'elemento che distingue visivamente questa versione dalla sorella ibrida è la presenza della leva del cambio manuale nell'abitacolo, una caratteristica che richiamerà gli automobilisti più tradizionalisti o chi preferisce un controllo diretto sulla trasmissione.

Il listino prezzi della MG3 a benzina parte da 16.990 euro per la versione Standard, mentre l'allestimento Comfort richiede un investimento di 18.490 euro. Si tratta di cifre particolarmente competitive considerando il segmento e la dotazione offerta, che posizionano il modello tra le proposte più accessibili del mercato.

Per il lancio, MG ha studiato una formula d'acquisto particolare: è possibile entrare in possesso dell'auto versando un anticipo pari al 50% del prezzo di listino (8.945 euro) senza dover corrispondere alcuna rata mensile. Dopo due anni, il cliente può decidere se completare l'acquisto saldando la parte rimanente, restituire il veicolo senza ulteriori obblighi o passare a un altro modello della gamma. Una soluzione flessibile che potrebbe attrarre chi non vuole vincolarsi a lungo termine o è incerto sul passaggio alla mobilità elettrificata.