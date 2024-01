Questa nuova moto elettrica sembra uscita da Cyberpunk 2077

La Verge TS Ultra è una motocicletta elettrica che si distingue per il suo design futuristico e un rivoluzionario sistema di sicurezza. Con un motore da 201 cavalli e 1200 N m di coppia, la TS Ultra offre prestazioni eccezionali, superando persino la potenza di una Corvette E-Ray.

Più che la potenza, tuttavia, l’innovazione più interessante sta forse nel posizionamento della batteria nella parte inferiore, abbassando il baricentro e donando maggiore stabilità al veicolo. Sebbene la scelta aggiunga peso alla sospensione posteriore, il beneficio pratico supera gli inconvenienti. Grazie anche a questa scelta di design, l’aspetto della moto è futuristico, per non dire fantascientifico.

Anche la sicurezza è notevole, grazie a un sistema che unisce sei telecamere e due radar ad alta risoluzione: fornisce una visione a 360 gradi dell'ambiente circostante. Le informazioni vengono visualizzate su un display, che le elabora in tempo reale sfruttando Unreal Engine, garantendo grafiche 3D di alta qualità. Questo pacchetto software, chiamato Starmatter, è aggiornabile tramite connettività wireless integrata.

Il motociclista potrà quindi controllare anche i display per avere un feedback più completo sull’ambiente circostante, ma potrà anche contare su segnali audio trasmessi direttamente al casco.

Il feedback sensoriale viene trasmesso al motociclista attraverso display sopra l' manubrio e sul serbatoio, sfruttando anche un sistema audio integrato nel casco. La Verge TS Ultra punta a offrire un'esperienza completa, unendo informazioni visive e audio spaziale per migliorare la sicurezza e la consapevolezza del conducente. Nulla di tutto questo, naturalmente, può sostituire un pilota attento e coscienzioso; ma un aiuto non guasta mai, e in questo caso specifico non sembra esserci il rischio che diventi una distrazione.

La TS Ultra parte da $44,900 e offre un'autonomia fino a 375 Km. Le opzioni più economiche, TS Pro e TS base, sacrificano potenza e autonomia, escludendo il pacchetto sensoriale avanzato. Verge Motorcycles promette una costante evoluzione dei sistemi di controllo su tutte le sue moto, mantenendo uniformità tra i modelli tramite aggiornamenti OTA.