Hansjörg Gemmingen, il proprietario di quella che si pensa sia l’auto elettrica Tesla più chilometrata del pianeta, ha superato un altro traguardo straordinario: il milione di miglia o, per meglio dire, 1.6 milioni di chilometri.

Tuttavia, nonostante il traguardo decisamente importante, è da sottolineare come sia stato raggiunto; Hansjörg per ottenere quei numeri ha dovuto sostituire nel corso dell’utilizzo ben tre batterie e otto motori elettrici. Proprio a causa di queste vicissitudini, il proprietario ha di recente affermato di non essere soddisfatto della longevità della sua Model S e pensa, in futuro, di passare a Lucid Air.

Gemmingen ha viaggiato in tutta Europa da quando ha acquistato la Tesla Model S P85 nel 2014, e ha dichiarato di averla utilizzata in qualsiasi contesto, dal caldo più rovente fino al freddo pungente degli stati del nord Europa. Gemmingen dal 2019 ad oggi ha precisato di aver percorso in media più di 200mila km all’anno: un risultato pazzesco. Ai microfoni di The Driven ha dichiarato di aver viaggiato in Austria, Svizzera, Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Cecoslovacchia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Inghilterra, Irlanda e Cina. Praticamente un giro del mondo, solo con la sua Tesla.

Per quanto riguarda i costi di ricarica, il proprietario ha affermato di utilizzare quasi sempre i destination charge di Tesla e di utilizzare le colonnine di ricarica veloce con molta parsimonia.

E la garanzia? Fortunatamente le batterie avevano una copertura di otto anni e chilometraggio illimitato, i motori invece erano limitati a 200mila chilometri. Non sappiamo quanto possa aver speso per sostenere i costi di riparazione della sua Model S, ma non ci sorprende che possa aver deciso di passare a Lucid Air per provare a registrare un nuovo record.