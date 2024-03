Quest'auto elettrica italiana fa sold out negli USA, è nata una stella?

Stellantis, gigante dell'automobile che annovera tra i suoi marchi nomi noti come Jeep, RAM, Dodge e Fiat, segna il suo ritorno nel mercato dei veicoli elettrici negli Stati Uniti con il lancio della Fiat 500e. Questa mossa da il via a una nuova era per l'azienda, che vede la 500e come protagonista di una strategia ambiziosa volta a rafforzare la propria presenza nel segmento EV. La Fiat 500e, presentata al LA Auto Show 2023, rappresenta il futuro del marchio in Nord America essendo l'unico modello Fiat disponibile dopo il ritiro della 500X.

Il debutto della Fiat 500e è stato caratterizzato dall'introduzione del modello Fiat 500e RED, dotato di un'innovativa batteria da 42 kWh che le consente di percorrere fino a 240Km con una singola carica. Questo modello si distingue per alcuni dettagli rossi, da cui il nome RED, inclusi specchietti e particolari della griglia anteriore, oltre a una coppia di fari LED e un avanzato sistema di ricarica rapida capace di offrire 50Km di autonomia in soli cinque minuti.

La 500e non spicca solo per le sue prestazioni energetiche, ma anche per il suo design interno, che include un cruscotto rosso, un ampio touchscreen centrale e un bagagliaio ottimizzato. Con un peso di 1290kg, si posiziona tra le auto elettriche più leggere e accessibili del mercato partendo da un prezzo di $34,095.

La 500e RED ha riscosso un grande successo facendo registrare il tutto esaurito a pochi giorni dal suo arrivo negli USA

L'entusiasmo per il lancio della 500e è tangibile, tanto che le prime unità disponibili sono andate sold out in meno di una settimana. L'interesse crescente da parte dei concessionari, specialmente in California, dimostra la forte domanda per questo innovativo veicolo elettrico caratterizzato dall'iconico design italiano. Stellantis punta a una distribuzione selettiva per garantire una presenza ottimale nel mercato.

Fiat sta inoltre implementando il nuovo Fiat Live Store, un'iniziativa per digitalizzare l'esperienza di acquisto, permettendo ai clienti di interagire online con i consulenti Fiat. Con l'aggiunta di due nuovi modelli, "Inspired by Music" e "Inspired by Beauty", che combinano elementi distintivi come un sistema audio JBL a un prezzo di partenza di $37,595, Fiat dimostra il proprio impegno nel segmento EV oltre oceano.

L'arrivo della Fiat 500e segna solo l'inizio dell'impegno di Stellantis verso l'elettrificazione, dato che l'azienda prevede di lanciare nuovi veicoli elettrici, inclusi il Jeep Wagoneer S e il Dodge Charger Daytona EV, mirando a una quota di del 50% negli USA entro il 2030.