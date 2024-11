Quest'auto può viaggiare a 450 km/h

La Bugatti Mistral ha stabilito un nuovo record di velocità per auto cabrio, raggiungendo i 453,91 km/h sul circuito di prova di Papenburg in Germania. Il test, certificato dal TÜV, è stato effettuato alla presenza del CEO Mate Rimac e del futuro proprietario dell'auto.

Questo risultato rappresenta un traguardo significativo per Bugatti, segnando l'ultima impresa del leggendario motore W16 prima del suo pensionamento dopo quasi 20 anni di servizio. La Mistral, derivata dalla Chiron, si conferma così come l'auto scoperta più veloce al mondo, anche se il record è stato ottenuto percorrendo il tracciato in una sola direzione.

Per entrare ufficialmente nel Guinness World Record, sarebbe necessario completare il percorso in entrambe le direzioni e calcolare la velocità media. Questa limitazione riguarda anche la Chiron Super Sport 300+, che aveva superato i 490 km/h ma sempre in un'unica direzione.

La Bugatti Mistral World Record Car utilizzata per il test è un esemplare unico, personalizzato con una livrea bicolore che richiama la Veyron Super Sport, detentrice del record di auto più veloce dal 2010 al 2017. Il futuro proprietario, già possessore di altre Bugatti da record, ha investito la cifra astronomica di 15 milioni di euro per questa vettura esclusiva.

Andy Wallace, collaudatore ufficiale Bugatti, era al volante della Mistral durante il tentativo di record. Questo risultato rappresenta il culmine delle prestazioni del motore W16, in attesa che la futura Bugatti Tourbillon con propulsore ibrido plug-in tenti di superare nuovi limiti.

La Mistral si unisce così alla collezione di "World Record Car" di Bugatti, che comprende la Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse e la Chiron Super Sport 300+, tutte appartenenti allo stesso appassionato collezionista

Questo record segna la fine di un'era per Bugatti e il suo iconico motore W16, aprendo la strada a una nuova generazione di hypercar che dovranno confrontarsi con l'eredità di prestazioni estreme stabilita dai modelli precedenti.