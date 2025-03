P Zero di quinta generazione: l'IA migliora le prestazioni del 25%

Il Pirelli P Zero di Pirelli compie quarant'anni e si rinnova per la quinta volta. Nato nel 1985 come pioniere nel segmento Ultra-High Performance, questo pneumatico ha rivoluzionato il concetto di prestazioni su strada, portando l'esperienza delle competizioni automobilistiche nella guida quotidiana. Oggi, dopo quattro decenni di evoluzione continua, Pirelli lancia la quinta generazione del suo prodotto iconico, adattandolo alle sfide del presente e del futuro, in particolare alla transizione verso la mobilità elettrica. Un prodotto che ha saputo anticipare le esigenze del mercato premium fin dalla sua nascita, e che continua a farlo con tecnologie all'avanguardia.

La quinta generazione del P Zero rappresenta un salto tecnologico significativo grazie all'implementazione di algoritmi di intelligenza artificiale sviluppati direttamente da Pirelli. Questo approccio ha permesso agli ingegneri di raggiungere una comprensione più profonda delle dinamiche del pneumatico, ottimizzando sia la struttura che il disegno del battistrada. I test virtuali hanno giocato un ruolo fondamentale, riducendo tempi e risorse necessarie per lo sviluppo, ma mantenendo standard qualitativi elevatissimi. Il risultato è un handling migliorato sia su asciutto che su bagnato, come confermato dai test in pista, e spazi di frenata significativamente ridotti. Non a caso, la gamma destinata al mercato del ricambio ha ottenuto al lancio la classe "A" dell'etichetta europea per il wet.

Visivamente, il nuovo P Zero si distingue per grafiche rinnovate con marcature a contrasto sul fianco, ma è sotto la superficie che si cela la vera rivoluzione: una pressione di impronta a terra più equilibrata che garantisce migliori prestazioni in frenata e un tasso di usura ottimizzato, per mantenere le prestazioni costanti durante l'intero ciclo di vita del pneumatico. La gamma della quinta generazione si estende dai 18 ai 23 pollici, con oltre 50 prodotti già disponibili che integrano la famiglia P Zero esistente. Particolarmente significativa è la presenza della tecnologia Elect, sviluppata specificamente per veicoli elettrici e ibridi plug-in, capace di aumentare l'autonomia fino al 10% grazie alla ridotta resistenza al rotolamento e a soluzioni studiate per gestire l'elevata coppia e ridurre la rumorosità.

Gli ingegneri Pirelli hanno già omologato versioni specifiche per modelli come Lamborghini Urus SE, BMW M5, Mercedes GLE e GLS, oltre a veicoli elettrici come Lucid Gravity, Polestar 4 e Xiaomi SU7, e sono al lavoro su decine di nuovi modelli in arrivo sul mercato. In quarant'anni di storia, la famiglia P Zero ha dato vita a oltre 3.000 versioni realizzate su misura per vetture leggendarie. Dalla Ferrari F40 alla Lamborghini Aventador, dalla McLaren P1 alla Porsche 911, il P Zero ha equipaggiato il meglio dell'industria automobilistica mondiale, contribuendo a consolidare la posizione di Pirelli come fornitore preferenziale per oltre il 50% delle vetture premium e prestige in tutti i mercati globali.

La capacità di innovare ha fatto del P Zero un vero e proprio laboratorio di sviluppo per Pirelli. È all'interno di questa famiglia che hanno debuttato tecnologie rivoluzionarie come Elect nel 2019 e P Zero E nel 2023, il primo pneumatico Ultra-High Performance al mondo con più del 55% dei materiali di origine naturale o riciclata e con la prestigiosa "tripla A" nell'etichetta europea.

Oggi la famiglia P Zero comprende una gamma diversificata di prodotti specializzati per ogni esigenza: dal P Zero E per la mobilità elettrica sostenibile, al P Zero R per massimizzare le prestazioni sportive, fino al P Zero Trofeo RS pensato per la guida in pista ma omologato anche per l'uso stradale. Per la stagione invernale, il P Zero Winter 2 mantiene le prestazioni e il piacere di guida anche su fondi bagnati o innevati.