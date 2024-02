Raspberry Pi scende in pista e controlla un'auto da corsa a guida autonoma

​La Formula SAE è una competizione universitaria che ha come protagonisti dei team internazionali, che si sfidano progettando e producendo delle auto da corsa, che vengono valutate in base a diverse qualità. Tra i partecipanti c’è il Team Ampera, proveniente dalla Federal University di Santa Catarina, in Brasile, che da qualche anno propone auto senza conducente.

Il prototipo di quest’anno è, oltre che il più avanzato, il più interessante: AMP-222 (questo il nome) è infatti guidato da un Raspberry Pi, capace di sfrecciare in totale autonomia sulla pista della Formula SAE Brazil. La squadra ha impiegato due anni per completare il progetto e lo scorso anno, in concomitanza con l’apertura di una vetrina per le auto a guida autonoma da parte di SAE Brazil, il team ha presentato il prototipo AMP-223.

Si tratta della prima auto a guida autonoma a partecipare alla competizione, senza dubbio un grande traguardo per la squadra. L’auto si muove sfruttando una telecamera Luxonis OAK DW con una VPU integrata, una configurazione che permette all’auto di usare il modello di rilevamento oggetti in tempo reale YOLO, così da riuscire a identificare i coni presenti sulla pista, contrassegnati dai colori giallo e blu.

Il Raspberry Pi 3 a bordo del prototipo si occupa di gestire le informazioni raccolte dalle telecamere, elaborare i dati e inviarli tramite Wi-Fi al team, che in tempo reale traccia il percorso ottimale per il veicolo. Il software, scritto in Python, si occupa di mappare la pista e calcolare le azioni di controllo del veicolo, quindi accelera, frena e sterza. Il piccolo SBC comunica con l’unità di controllo elettronico dell’auto tramite un PCB personalizzato, un modulo di controllo e un ricetrasmettitore CAN, in modo da mantenere anche una connessione diretta con la telecamera.