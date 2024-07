Record a Goodwood: il furgone elettrico da 1400 cavalli di Ford batte tutti

Questo fine settimana si è tenuto il Goodwood Festival of Speed, un evento annuale che si svolge nel West Sussex, Inghilterra, presso la storica Goodwood House. Il festival, inaugurato nel 1993, è cresciuto fino a diventare uno dei più grandi festival di motorsport al mondo, attraendo numerose aziende automobilistiche e appassionati di auto da corsa che presentano modelli nuovi o rari.

Una delle principali attrazioni del Goodwood è la hillclimb (salita in collina), una gara che si estende per 1,89 km con un dislivello di 92,7 metri. Nonostante non sia particolarmente impegnativa, offre un'ottima vetrina per le vetture più classiche e uniche. Quest'anno, il Ford SuperVan elettrico si è distinto, superando ogni altro veicolo, sia a combustione che elettrico, stabilendo il tempo più veloce in cima alla collina.

Nonostante la differenza di sagoma e peso, la potenza esplosiva ha concesso il risultato da record

Il Ford SuperVan, nonostante il suo aspetto ingombrante da furgone, ha lasciato tutti a bocca aperta. Questo veicolo, originariamente un E-Transit, è stato trasformato in una vettura da corsa con. Ai comandi c'era Romain Dumas, un pilota che in passato ha già detenuto il record della pista. Nelle qualificazioni, il SuperVan ha battuto la Subaru "Project Midnight", modificata per raggiungere 670 CV, di un decimo di secondo, fermando il cronometro a 45,0 secondi contro i 45,1 della Subaru.

Nella gara di domenica, il SuperVan ha migliorato ulteriormente il suo tempo, completando la salita in soli 43.98 secondi, mentre la Subaru, nonostante la potente prestazione, ha fermato il cronometro a 46.07 secondi. Indubbiamente, l'evento di quest'anno ha dimostrato le capacità impressionanti dei veicoli elettrici in un contesto di gara.

Il Ford SuperVan non è nuovo a queste performance eccezionali. In precedenza, ha stabilito record sul circuito di Bathurst e ha ottenuto risultati notevoli anche alla Pikes Peak International Hill Climb. Inoltre, il SuperVan dimostra che può competere in eventi di alto livello nonostante il suo peso maggiore rispetto a veicoli da corsa più tradizionali.

Oltre ai veicoli già menzionati, il Goodwood di quest'anno ha visto la partecipazione di altre notevoli vetture elettriche. Ad esempio, Lotus ha portato l'Evija X, un modello unico da multi milioni di dollari. Questa vettura ha recentemente stabilito un impressionante tempo sul giro al Nürburgring, ma ha incontrato problemi a Goodwood, schiantandosi subito dopo la linea di partenza a causa della sua enorme coppia di 1.704Nm. Questo incidente ha impedito di vedere il potenziale tempo che l'Evija X avrebbe potuto registrare.