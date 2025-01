Renault Espace, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

Dalla Lombardia alla Liguria con una deviazione fino in Francia e ritorno lungo la riviera. Circa 1.000 km percorsi tutti con un pieno di carburante. Questa è la miglior presentazione che possa fare alla nuova Renault Espace, giunta alla sesta generazione, segna una svolta significativa nella storia di un modello che ha fatto la storia delle monovolume. Ora trasformata in un SUV elegante e versatile, questa versione conserva i tratti distintivi che hanno reso celebre la Espace, come il comfort eccezionale e lo spazio abbondante, pur adattandosi alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. L’estetica moderna e le tecnologie all’avanguardia si combinano con un abitacolo ben rifinito, offrendo un’esperienza che punta a soddisfare una clientela esigente, abituata a standard elevati.

Cosa mi piace

Una delle caratteristiche che spiccano nella nuova Renault Espace è il comfort generale dell’abitacolo. I sedili anteriori sono ampi, ben imbottiti e, nelle versioni più accessoriate, offrono regolazioni elettriche e funzione massaggiante, il che rende i lunghi viaggi un vero piacere. Anche chi siede dietro può contare su ampio spazio per le gambe e una seduta confortevole. L’attenzione al dettaglio è evidente: i materiali utilizzati per la plancia e i rivestimenti sono morbidi al tatto e ben assemblati, mentre il design moderno e razionale contribuisce a creare un ambiente rilassante e piacevole. Tutti si trovano a loro agio a bordo. Lo schermo del sistema di intrattenimento di bordo è su base google e assicura quindi un funzionamento fluido e intuitivo.

Un altro aspetto degno di nota è l’efficienza del sistema ibrido E-Tech da 199 CV. Nonostante le dimensioni generose, la Espace riesce a mantenere consumi contenuti, con una media che può arrivare a 21,7 km/l. Come vi ho anticipato, io sono riuscito a percorrere pressoché 1.000 km con un pieno. Questa combinazione di prestazioni e risparmio si rivela particolarmente interessante per chi cerca un SUV adatto sia alla città che ai lunghi viaggi. La solidità costruttiva si percepisce subito, trasmettendo fiducia anche in condizioni stradali meno favorevoli. La nuova Espace è inoltre un'auto molto sicura (credetemi) perché dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida che aiutano a mantenere elevata la soglia dell'attenzione.

Come si guida

La nuova Renault Espace sorprende per la sua agilità, merito del sistema 4Control a quattro ruote sterzanti. Questo dispositivo non solo facilita le manovre nei centri urbani, ma migliora la stabilità alle alte velocità, offrendo una guida sicura e divertente. Anche lo sterzo contribuisce positivamente all’esperienza, risultando leggero ma preciso, un vantaggio sia in città aia su percorsi extraurbani.

Il sistema ibrido da 199 CV si comporta in modo brillante, garantendo accelerazioni decise e una buona dose di grinta, soprattutto nelle modalità di guida più dinamiche. La sinergia tra il motore termico e i due motori elettrici assicura fluidità nelle transizioni e un’erogazione della potenza pronta e lineare. Anche l’impianto frenante è stato ben calibrato, con una risposta decisa e modulabile che aumenta la sicurezza e il controllo in ogni situazione.

Cosa non mi piace

Nonostante le tante qualità, la Espace presenta alcuni aspetti migliorabili. Il bagagliaio, per esempio, offre una capacità notevole e ben sfruttabile, ma spostando i sedili posteriori in avanti per aumentare lo spazio si crea un dislivello nel piano di carico. Questo piccolo difetto può far scivolare gli oggetti e ridurre la praticità di utilizzo.

Anche il cambio automatico, pur essendo generalmente fluido, mostra qualche incertezza nelle situazioni in cui si richiedono reazioni rapide, come durante un sorpasso. In questi casi, il ritardo nel selezionare la marcia ottimale può risultare fastidioso, soprattutto per chi cerca una guida più reattiva. Un altro elemento discutibile è rappresentato dalle palette per il cambio manuale, che risultano difficili da raggiungere e poco utili per il tipo di veicolo e il pubblico a cui è destinato.

Chi dovrebbe acquistarla

La Renault Espace è un SUV che si rivolge principalmente alle famiglie numerose o a chi ha bisogno di un veicolo spazioso e versatile per affrontare viaggi lunghi e impegnativi. È una scelta ideale per chi cerca comfort, efficienza e tecnologie moderne senza rinunciare a una guida piacevole e sicura. La capacità di combinare praticità e stile la rende adatta anche a chi desidera un’auto rappresentativa per spostamenti professionali o per il tempo libero.

In definitiva, la Espace rappresenta una soluzione intelligente per chi punta su un SUV che non sia solo spazioso, ma anche efficiente nei consumi e gratificante da guidare. Se si chiudono un occhio su alcuni piccoli difetti, è difficile trovare un modello che sappia unire in modo così equilibrato comfort, prestazioni e versatilità. Per quanto riguarda i prezzi, il listino parte da 42.300 euro. Un prezzo assolutamente in linea con il segmento e adeguato alle aspettative di un pubblico esigente in termini di contenuti, affidabilità e versatilità di utilizzo.