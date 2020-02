Renault Megane 2020, restyling e versione ibrida plug-in

Con l’arrivo del 2020 il Gruppo francese ha deciso di rivisitare il look della Renault Megane in modo tale da donarle un aspetto ancora più accattivante ed inconfondibile. Tuttavia, il restyling della vettura della Casa Automobilistica Renault ha interessato esclusivamente alcuni dettagli, infatti la vera novità è un’altra: a quanto pare, è in arrivo una nuova variante ibrida plug-in. Dunque la “rivoluzione” – più che a livello estetico – ha interessato l’introduzione del powertrain E-Tech al di sotto del cofano, grazie al quale è possibile arrivare ad una potenza di ben 160 CV. Come accennato poc’anzi, il restyling della Renault Megan apporta modifiche che – in alcuni casi – possono essere difficili da individuare.

Nonostante ciò una delle modifiche più evidenti riguarda il paraurti anteriore, caratterizzato dalla presenza di elementi nuovi quali prese d’aria e bordi dei fendinebbia con rivestimento cromato. Inoltre, il look della nuova auto della Casa Automobilistica francese è stato innovato con la rivisitazione dei parafanghi i quali, con il restyling appaiono più pronunciati rispetto alla versione precedente. Non poteva mancare un tocco innovativo con fari a LED Pure Vision. In particolare i fari anteriori vanno a sottolineare il carattere “aggressivo” della Megane attraverso la presenza di indicatori di direzione dinamici.

Il nuovo modello dell’auto francese avrà, inoltre, cerchi in lega leggeri totalmente nuovi da 16 e 18 pollici. Il gioiellino dell’azienda Renault, sarà disponibile sul mercato in tre colorazioni differenti: Solar Copper, Baltic Grey e Highland Grey. Il restyling, ovviamente, ha interessato anche l’interno dell’abitacolo. Novità assoluta è il sistema infotainment, il cui display è di 9,3 pollici e un cockpit digitale da 10,2 pollici. Ovviamente, il team della Renault ha avuto un occhio di riguardo per migliorare un altro aspetto fondamentale nella guida: la sicurezza. Dunque, sono stati introdotti nuovi sistemi ADAS, come il Motorway e Traffic Assistant e l’Adaptive Speed Control.

Tuttavia, la novità sostanziale riguarda la motorizzazione E-Tech Plug-in da 4 cilindri da 1,6 litri abbinato a 2 motori elettrici. Inoltre, non è da sottovalutare l’innovativa trasmissione automatica di cui dispone la nuova Megane. La batteria da 9,8 kW garantisce un’autonomia di 50 Km e, utilizzando i motori elettrici, si può raggiungere una velocità di 135 km/h. La nuova Megane sarà disponibile anche in versione 1.3 TCe a benzina con 115, 140 oppure 160 CV. Inoltre, ci sarà anche la versione 1.0 TCe da 120 CV con trasmissione automatica. Per chi preferisce optare per il diesel non mancherà l’allestimento 1.5 Blue dCi da 95 CV e 115 CV. Confermato anche l’arrivo di una versione RS con un propulsore 1.8 turbo e 300 CV.