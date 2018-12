Renault Mégane RS per la polizia locale

Si tratta di un esemplare della Renault Mégane RS appositamente allestito dalla Bertazzoni Veicoli Speciali per contrastare attività criminali in prossimità del confine con la Svizzera.

A livello meccanico non sono state apportate modifiche, mentre è stata aggiornata la dotazione tecnologica della vettura, per permettere agli agenti di pattugliare il territorio in totale sicurezza.

Ovviamente dispone della classica livrea bianca e verde della Polizia locale, dispone di lampeggianti a Led integrati nel paraurti anteriore e sopra il tetto, controllabili tramite un’apposita interfaccia digitale integrata sulla plancia e di torce ricaricabili fissate a lato del tunnel centrale e nel cassetto porta documenti.

Dispone inoltre di una videocamera ad alta risoluzione Spy Car Pro posizionata dietro al parabrezza anteriore e di un Mobility Kit collocato all’interno del bagagliaio, oltre ad un piano fisso estraibile che gli agenti possono utilizzare per i verbali ed un cassetto nel quale è possibile riporre dotazioni di servizio come l’etilometro, il narcotest e un computer portatile.

La RS è spinta da un motore 1.8 turbo da 280 CV e 390 Nm con cambio automatico Edc a sette rapporti e trazione anteriore, che permettono uno 0-100 km/h in 5,8 secondi e 250 km/h di velocità massima. Possono bastare?