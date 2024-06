Renault Symbioz è ora ordinabile, da 33mila euro o 169 euro al mese

Renault amplia la sua offerta nel segmento C con il lancio della nuova Symbioz, nuovo crossover che si va a posizionare tra Captur e Austral. arriva sul mercato con motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145 con un prezzo di partenza di 33.500 euro per l'allestimento Techno; disponibile anche il finanziamento, che parte da 169 euro al mese.

Renault Symbioz è lunga 4,41 metri e offre un bagagliaio con una capacità massima di 624 litri, raggiungibile facendo scorrere in avanti il divanetto posteriore, che può essere spostato fino a 16 cm. La capacità di carico aumenta ulteriormente abbattendo i sedili posteriori, che tra l'altro offrono un piano di carico completamente piatto.

Sono tre le versioni di Renaul Symbioz tra cui scegliere: Techno, esprit Alpine e Iconic, il più completo che include tutti i 29 sistemi di assistenza alla guida. Tutte condividono la stessa motorizzazione, così come l'allestimento Evolution, che arriverà nel corso del 2024. Per nuovi motori si dovrà attendere il 2025, ma Renault non ha condiviso ulteriori dettagli in merito.

la versione Techno offre luci LED, cerchi in lega da 18", vetri posteriori oscurati, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e uno schermo centrale da 10,4 pollici, affiancato da uno da 10,3 pollici per la strumentazione. La variante esprit Alpine aggiunge i cerchi da 19", pedaliera in alluminio e volante sportivo riscaldabile, oltre che vari elementi estetici che richiamano il famoso marchio.

L'allestimento Iconic aggiunge invece telecamera 3D a 360°, frenata automatica in retromarcia, assistenza al parcheggio e sedili anteriori riscaldabili, oltre ad ADAS avanzati come l'Active Drive Assist e l'avviso per gli angoli ciechi. Sedili riscaldabili e assistente al parcheggio e telecamera 360° sono disponibili anche sugli altri allestimenti tramite optional, al costo rispettivamente di 400 euro e 700 euro.