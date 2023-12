Rendi più smart la tua auto con questo gadget Amazon! -50%!

Avete una vecchia auto, priva di un sistema di infotainment, ma volete comunque darle un tocco più "smart" senza spendere un patrimonio? Allora diremmo che questa è l'offerta Amazon che fa per voi, visto che sul portale è in sconto, oggi, ad un prezzo più che ragionevole, l'ottimo Amazon Echo Auto di 2ª generazione (ovvero l'ultima versione uscita), che grazie ad uno sconto del 50% è così acquistabile ad appena 34,99€, rispetto agli originali 69,99€! Stiamo parlando della metà del prezzo, per un prodotto che, in sintesi, vi permetterà di installare in auto l'assistente vocale Alexa, con tanto di controllo vocale.

Amazon Echo Auto, chi dovrebbe acquistarlo?

Amazon Echo Auto è un dispositivo piccolo, compatto e decisamente abbordabile nel prezzo, il cui acquirente tipo è quell'automobilista che, non avendo voglia, o disponibilità, per installare un sistema di infotainment nella propria auto, desidera comunque usufruire di alcune comode funzioni smart, qui possibili perché parliamo di un dispositivo smart facente parte dell'ecosistema Amazon Echo e che, dunque, integra le funzioni di Amazon Alexa, come effettuare chiamate, ascoltare musica, fissare appuntamenti, il tutto guidando e senza mai togliere le mani dal volante.

Ciò è possibile grazie alla connessione tra Amazon Echo Auto ed il vostro smartphone, possibile installando l'apposita app Alexa disponibile sia per iOS che per Android, e che permetterà così ad Echo Auto di godere della connessione internet di cui ha bisogno per funzionare. Non sono necessari, dunque, cavi di connessione tra smartphone e Echo Auto, ma semplicemente di una presa di corrente o di una porta USB che permettano al dispositivo di ricevere energia.

Installato il dispositivo, potrete così chiedere ad Alexa di effettuare chiamate, rispondere ai messaggi, riprodurre musica, selezionare specifiche playlist, e di rispondere a tante altre necessità, il tutto senza distrazioni di sorta, rendendo così un po' più tecnologica la vostra automobile, anche qualora questa fosse molto datata.

Parliamo, dunque, di un prodotto davvero utile da tenere in auto e, per questo, vi suggeriamo di approfittare subito dell'offerta messa in campo da Amazon, visitando subito la pagina del portale dedicata al prodotto, dove potrete anche consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche tecniche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

