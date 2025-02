Compri un'elettrica? Paghi 1000$, la nuova proposta degli USA

Continua la lotta dell'Amministrazione Trump contro le auto elettriche. Il Senato statunitense ha proposto due disegni di legge per eliminare gli incentivi fiscali per i veicoli elettrici e imporre una nuova tassa di $1.000 su di essi. La proposta, avanzata mercoledì dai senatori repubblicani, mira a finanziare le riparazioni stradali e a compensare la mancata entrata delle tasse sul carburante.

Il senatore John Barrasso, insieme ad altri 14 senatori tra cui il leader della maggioranza John Thune, ha presentato una legislazione per abrogare il credito d'imposta di 7.500$ per i nuovi veicoli elettrici e quello di 4.000 $ per quelli usati. La proposta prevede anche l'eliminazione dei crediti d'imposta federali per le stazioni di ricarica e per il leasing di veicoli elettrici. Questi cambiamenti entrerebbero in vigore 30 giorni dopo la firma della legge.Le case automobilistiche di Detroit stanno spingendo per mantenere questi crediti, o almeno per vederli eliminati gradualmente, dopo aver investito miliardi di dollari nella produzione di veicoli elettrici e batterie.

Il secondo disegno di legge, sponsorizzato dalla senatrice Deb Fischer, imporrebbe una tassa una tantum di 1.000$ al momento dell'acquisto di un veicolo elettrico. Questa somma sarebbe approssimativamente equivalente a quanto i conducenti di veicoli convenzionali pagano in tasse federali sulla benzina nell'arco di 10 anni per i fondi autostradali.

La Fischer ha dichiarato: "i veicoli elettrici possono pesare fino a tre volte di più delle auto a benzina, creando maggiore usura delle nostre strade e ponti". Ha aggiunto che gli utenti di veicoli a benzina tipicamente pagano tra 87$ e 100$ all'anno al fondo fiduciario.

La maggior parte delle entrate per le riparazioni stradali federali proviene dalle tasse sul diesel e sulla benzina, che i veicoli elettrici non pagano. Alcuni stati già impongono tasse sui veicoli elettrici per coprire i costi di riparazione delle strade.

Il Segretario ai Trasporti Sean Duffy ha recentemente affermato che i veicoli elettrici dovrebbero pagare per l'uso delle strade, pur riconoscendo che "come farlo è un po' più impegnativo".

Dal 2008, più di 275 miliardi - inclusi 118 miliardi dalla legge sulle infrastrutture del 2021 - sono stati trasferiti dal fondo generale per pagare le riparazioni stradali. L'amministrazione Trump ha congelato i fondi per la ricarica dei veicoli elettrici e sta cercando di revocare le norme sulle emissioni aggressive che l'amministrazione Biden stimava avrebbero costretto le case automobilistiche a costruire un numero crescente di veicoli elettrici per conformarsi.