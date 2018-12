Rivian presenta R1S, un veloce SUV elettrico da 7 posti

Per chi non la conoscesse, Rivian è un’azienda con base in California e Londra che sta facendo parlare di se grazie ad una linea di auto completamente elettrica. Dopo il pickup R1T annunciato qualche giorno fa, ieri la compagnia ha rivelato il suo SUV, chiamato R1S. Nonostante la forma diversa, internamente questo modello è molto simile alla R1T: entrambe infatti presentano una piattaforma proprietaria che chiamano “skateboard”, in quanto tutte le unità (batteria, motori, sospensioni, freni e sistema termico) sono posizionate all’altezza delle ruote.

L’auto presenta una trazione integrale, con un motore per ogni ruota capace di erogare 147 kW; per quanto riguarda la batteria, sono disponibili modelli da 180 kWh (circa 640 chilometri), 135 kWh (circa 482 chilometri) e 105 kWh (circa 386 chilometri). La R1S pesa 2.650 chilogrammi, ed è capace di fare da 0 a 100 km/h in 3 secondi, con una velocità massima di 200 km/h: questi valori riguardano la versione da 135 kWh, nonostante anche la più piccolina (105 kWh) riesca a mantenere il valore di scatto da 0 a 100 km/h sotto i 5 secondi.

L’auto presenta inoltre una protezione inferiore, una guida autonoma di livello 3, Dynamic Roll Control, assetto dinamico e sospensioni ad aria regolabili. Un’altra peculiare caratteristica di questo SUV è la sua capienza: essa supera infatti i 5 metri di lunghezza per poter vantare 7 posti al suo interno. La piattaforma utilizzata permette inoltre di avere uno spazio di 330 litri anteriore, che va a sommarsi ai 180 litri posteriori (che possono aumentare abbassando i due sedili aggiuntivi). La R1S, a differenza della R1T, uscirà nel 2021.