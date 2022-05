L’americana Rivian richiama un grande numero di pick-up elettrici negli Stati Uniti. A costringere la startup americana ad un richiamo dei suoi pick-up a batteria R1T sembrerebbe essere un malfunzionamento degli airbag. Secondo quanto diffuso, gli esemplari del pick-up a batteria R1T del 2022 sono 500 e sarà la stessa casa automobilistica ad occuparsi della sostituzione.

Come affermato dall’ente governativo che si occupa della sicurezza sulle strade statunitensi, noto come NHTSA, il problema relativo agli airbag potrebbe portare alla mancata disattivazione nel momento in cui un bambino si trovi seduto sul sedile del passeggero anteriore. Bisogna tuttavia ribadire che, attualmente, non si è a conoscenza di incidenti o lesioni causati dal malfunzionamento segnalato. La stessa Rivian fa inoltre sapere che si occuperà della sostituzione del sedile del passeggero anteriore in tutti veicoli coinvolti.

Come accennato, l’americana Rivian ha già dato il via al richiamo e sta contattando tutti i proprietari dei veicoli oggetto di malfunzionamento informandoli del problema e invitando gli utenti ad evitare che neonati e bambini viaggino sul sedile del passeggero anteriore fin quando non sarà effettuata la sostituzione del sedile. Come affermato da Rivian, infatti, i veicoli richiamati non soddisfano i requisiti dello standard federale di sicurezza dei veicoli a motore numero 208, Protezione dagli incidenti degli occupanti.

Ad occuparsi delle operazioni di sostituzione sarà Rivian, la stessa che sosterrà le spese saranno gratuite per i proprietari dei veicoli mentre i costi saranno sostenuti dal fornitore dei sedili Rivian.

Nei mesi scorsi siamo finalmente giunti a conoscenza delle prime informazioni in merito alle capacità di guida autonoma del pick-up elettrico Rivian R1T. In un video pubblicato, un dipendente della società ha mostrato le capacità di guida autonoma del pick-up a emissioni zero in un ambiente autostradale, ambiente in cui i sistemi di guida disponibili riescono realmente a simulare una situazione di guida autonoma.