La Spectre è stata la Rolls Royce più richiesta in Europa

La Rolls-Royce Spectre, prima auto elettrica del marchio di lusso britannico, sta riscuotendo un grande successo tra i clienti. Nel 2024, la Spectre è stata il modello più richiesto in Europa e il secondo a livello globale, superando le aspettative del costruttore.

Il successo della Spectre dimostra come la propulsione elettrica si adatti perfettamente ai valori del marchio Rolls-Royce, noto per l'assoluto comfort e silenziosità di marcia. L'assenza di rumore del motore termico amplifica ulteriormente la sensazione di isolamento dall'esterno, caratteristica distintiva delle vetture del brand. Nonostante Rolls-Royce non fornisca dati dettagliati sulle vendite dei singoli modelli, l'azienda ha dichiarato di aver consegnato complessivamente 5.712 veicoli nel 2024. La Spectre ha superato in popolarità anche il SUV Cullinan con motore a combustione, confermando l'interesse dei clienti verso la mobilità elettrica di lusso.

Il successo commerciale della Spectre dimostra come l'elettrificazione possa integrarsi armoniosamente con l'artigianalità e il lusso tipici di Rolls-Royce. La vettura mantiene intatte le caratteristiche tradizionali del marchio, offrendo al contempo un'esperienza di guida ancora più raffinata grazie all'assenza di vibrazioni del motore termico.

Dal punto di vista tecnico, la Spectre utilizza componenti derivati da BMW, come il sistema di infotainment basato su una versione personalizzata di iDrive. La vettura è dotata di un'architettura elettrica a 400 volt, che limita la potenza di ricarica a 190 kW. Con una potenza di 584 CV erogati dal doppio motore elettrico, la Spectre accelera da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. L'autonomia dichiarata è di 468 km secondo il ciclo WLTP, grazie a una batteria da 120 kWh. Il peso elevato di 2.890 kg influisce sulle prestazioni e sull'efficienza energetica.

Nonostante le specifiche tecniche non siano da primato nel panorama delle auto elettriche di lusso, la Spectre si distingue per il comfort di marcia e l'esclusività tipiche del marchio Rolls-Royce. I clienti sembrano apprezzare particolarmente la propulsione elettrica, preferendola alle tradizionali motorizzazioni termiche.

Il successo della Spectre suggerisce che la transizione verso l'elettrico potrebbe essere più agevole per Rolls-Royce rispetto ad altri costruttori di auto di lusso. L'azienda ha già annunciato che presenterà il suo secondo modello completamente elettrico nel corso del 2024, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli.