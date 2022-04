Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano hanno indetto uno sciopero dei distributori di gas metano per auto per i giorni del 4, 5 e 6 maggio 2022; la notizia è finalmente confermata dopo qualche giorno di incertezza. Lo sciopero è stato indetto per protestare nei confronti del Governo, che non si è ancora pronunciato in merito alla politica da operare sui prezzi di questo carburante, che nelle ultime settimane ha visto un’impennata importante.

Ridurre l’IVA sul gas naturale per auto, passando dal 22 al 5%: è questa la richiesta delle associazioni che hanno indetto lo sciopero. Questa modifica non farebbe altro che equiparare il prezzo del metano per uso privato a quello che viene utilizzato in ambito industriale e civile.

“Il settore del metano per autotrazione dallo scorso ottobre chiede al Governo di intervenire per garantire, come già avvenuto per gli altri carburanti, una riduzione del prezzo per il consumatore finale. L’impennata del costo del gas naturale, che da mesi si è abbattuta sul comparto e che si è acuita dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, ha reso insostenibile la situazione per addetti ai lavori e utenti.” Hanno detto le associazioni che si sono unite per dare vita allo sciopero previsto per il 4, 5 e 6 maggio.

Nelle ultime settimane i prezzi del metano sono saliti in maniera vertiginosa, passando da meno di un euro al litro a più di 2 euro al litro; è la prima volta che il metano costa di più dei carburanti realizzati con il petrolio, e questo risvolto imprevedibile si riflette in modo fortemente negativo su cui usa il metano per alimentare la propria auto. Secondo i dati diffusi dalle associazioni coinvolte, in Italia ci sarebbero più di 1 milione di famiglie a basso-medio reddito che si affidano al metano per il trasporto privato, per non parlare di tutte le aziende di trasporto pubblico e tutti gli autotrasportatori che utilizzano grandi quantità di metano, per motivi di costo e per motivi ecologici.

Lo sciopero nazionale dei distributori di metano si svolgerà tra il 4 e il 6 maggio, con una fascia di garanzia quotidiana tra le 7 e le 9 del mattino.