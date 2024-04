Kit GPL e metano, fino a 800 euro di sconto con gli incentivi

Il mondo dell'automobilismo sta assistendo a un'evoluzione significativa grazie al recente decreto Ecobonus, una mossa che promette di rivoluzionare il settore da diversi punti di vista, principalmente per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e le opzioni disponibili per i consumatori. Firmato dalla Presidenza del Consiglio e in attesa di valutazione dalla Corte dei Conti, il decreto si pone come una solida base per promuovere l'adattamento dei veicoli esistenti a combustibili meno inquinanti come il GPL e il metano. La decisione di introdurre incentivi specifici per il retrofitting di veicoli esistenti a GPL (400 euro) e metano (800 euro) rappresenta un passo avanti significativo nell'affrontare contemporaneamente le sfide legate all'ambiente e all'economia.

Aggiungere un kit GPL/metano non solo abbatte i consumi, ma permette di dare una nuova vita all'auto

Il decreto stabilisce un fondo complessivo di 10 milioni di euro per la realizzazione di questi incentivi che saranno accessibili fino alla fine del 2024 oL'obiettivo è fornire una soluzione tangibile per i consumatori che non possono permettersi l'acquisto di un nuovo veicolo, nonostante gli incentivi già disponibili per le nuove registrazioni, e contemporaneamente sostenere l'industria italiana del GPL e del metano. Il settore, rappresentato da Assogasliquidi-Federchimica, è riconosciuto a livello globale per la sua eccellenza e contribuisce in maniera significativa all'economia nazionale. L'industria non beneficia solo dell'iniezione economica ma anche del rafforzamento del proprio ruolo nel panorama internazionale dell'automobilismo pulito.

La conversione dei veicoli esistenti in opzioni più pulite e sostenibili come il GPL e il metano è un tema in crescita che trova ora un importante sostegno istituzionale. Con l'attuazione del decreto attraverso la piattaforma Invitalia-MIMIT, si prevede una rapida messa in opera delle misure previste. Questo processo non solo accelererà la transizione verso una mobilità più sostenibile ma supporterà anche il tessuto economico-industriale del Paese, dando un impulso significativo all'economia verde.