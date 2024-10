Debutta la nuova Tesla Model 3 con un'autonomia record! Ecco quanto costa

Tesla ha lanciato in Europa la nuova Model 3 Long Range a trazione posteriore, la versione con la maggiore autonomia di sempre per questo modello. Il veicolo offre 702 km di autonomia WLTP e un consumo di 12,5 kWh/100 km, risultando il più efficiente mai prodotto da Tesla.

Con un prezzo di partenza di 44.990 euro in Italia, questa Model 3 si posiziona come l'auto elettrica più efficiente attualmente disponibile sul mercato europeo. Tesla è riuscita a mantenere un prezzo accessibile nonostante l'elevata autonomia grazie a continui miglioramenti nel design e nell'efficienza energetica.

La Model 3 Long Range a trazione posteriore può percorrere un chilometro con l'energia necessaria per riscaldare nel microonde un pasto congelato.

Questo risultato si traduce in costi di utilizzo molto contenuti per i proprietari. Oltre all'efficienza energetica, la vettura mantiene tutte le caratteristiche premium e tecnologiche che hanno reso la Model 3 un bestseller globale:

Prestazioni e maneggevolezza da auto sportiva

Abitacolo raffinato con materiali di alta qualità

Vetri acustici e insonorizzazione migliorata

Impianto audio premium da 9 altoparlanti

Display da 8" per i passeggeri posteriori

Sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldati

La nuova versione risulta particolarmente adatta ai viaggiatori che desiderano esplorare l'Europa, potendo contare sull'estesa rete di oltre 10.000 Supercharger Tesla sul continente.

Disponibilità e prezzi

La Model 3 Long Range a trazione posteriore è già ordinabile in Italia a partire da 44.990 euro. Le prime consegne in Europa sono previste per novembre. Tesla ha anche annunciato che la Model 3 base sarà ora disponibile in Italia da 39.990 euro.

Con questo lancio, Tesla rafforza ulteriormente la sua posizione di leader nel segmento delle auto elettriche ad alta efficienza e lunga autonomia, offrendo ai consumatori europei un'opzione ancora più attraente in termini di prestazioni e costi di utilizzo.