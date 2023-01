Salire a bordo della propria vettura e dover necessariamente collegare l’iPhone al cavo Lightning per poter avviare CarPlay è una procedura noiosa, soprattutto in occasione di piccoli tragitti. Diciamolo chiaramente, è un continuo “attacca-stacca” piuttosto snervante. Come si può risolvere? Semplice. Acquistando, se disponibile, l’accessorio originale della vostra auto che consenta la connettività Wireless, oppure un dongle compatibile aftermarket. Sul mercato ne sono presenti diversi e Carlinkit è uno dei maggiori produttori.

In questi giorni su Amazon è in sconto Carlinkit 3.0, la versione “ridotta” della più recente 4.0 (qui la nostra recensione), che consente di trasformare la connettività CarPlay Wired in quella Wireless in pochi e semplici passi. La differenza tra i due modelli è dettata principalmente dalla compatibilità; la variante 4.0 include anche Android Auto. L’installazione, come suggerito, non necessita di alcun intervento da parte di un elettrauto o personale specializzato; basterà semplicemente collegare il dispositivo con il cavo USB in dotazione e seguire il wizard per fare il primo pairing con l’iPhone. Gli amanti degli abitacoli puliti e privi di oggetti inutili saranno felici: le dimensioni ridotte di appena 80 x 46 x 13 millimetri consentono di inserirlo in ogni vano all’interno del nostro abitacolo e nascondere, quindi, potenziali e vistosi cablaggi.

Carlinkit 3.0, come anticipato, è scontato su Amazon ad un prezzo di 72,99 euro, il 39% in meno del prezzo di listino di 118,99 euro. La compatibilità è ampia e funziona con numerosi modelli di auto prodotti dal 2016 ad oggi; più in dettaglio, il sito riporta: Mercedes-Benz, Chevrolet, Ford, Volkswagen, Lexus, Hyundai, Honda, Toyota, Mazda, Land Rover, Jeep, Subaru e molto altro. Consigliamo comunque di visitare il sito ufficiale per maggiore informazioni.