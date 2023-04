Il gruppo Jaguar Land Rover ha confermato il 2025 come l’anno di rilascio per la prima Land Rover 100% elettrica all’interno della famiglia Range Rover: gli ordini verranno aperti nel corso del 2023 e nel frattempo l’impianto di Halewood, Regno Unito, verrà debitamente aggiornato per prepararsi alla produzione della prima Range Rover elettrica.

L’obietto di Land Rover è quello di diventare un “produttore di auto moderne, di lusso, e 100% elettriche entro il 2030” e il Range Rover EV sarà solo il primo passo: a giudicare da quanto diffuso da JLR, la prima Range Rover elettrica non sarà l’auto che tutti conosciamo a livello di forme e dimensioni e, anzi, dobbiamo aspettarci un’auto di medie dimensioni, paragonabile all’attuale Range Rover Velar.

Range Rover Velar

La nuova elettrica, dal nome ancora sconosciuto, nascerà sulla piattaforma dedicata EMA – Electrified Modular Architecture, ma a parte questo dettaglio non sappiamo quasi nient’altro sulla Land Rover elettrica che aprirà la strada ad una totale conversione in meno di 10 anni.

Quel che è certo, è che il gruppo è focalizzato sulla transizione alla mobilità elettrica, come dimostra anche l’annuncio che riguarda la nuova elettrica di Jaguar, una GT attesa nel 2025 che promette più di 600 km di autonomia a un prezzo vociferato di almeno 125.000 $.

Le informazioni sul progetto di questa nuova auto elettrica sono davvero poche, ma negli ultimi anni di Land Rover elettriche se ne sono già viste diverse, tutte nate dalla passione e dalla conoscenza di meccanici impegnati nell’installazione di kit di conversione, una pratica molto in voga negli ultimi anni specialmente tra certi appassionati di auto che vogliono dare una seconda vita ad alcuni veicoli classici, come lo sono appunto alcune Land Rover. Uno degli esempi più recenti di questa pratica ce lo dà Everrati, una compagnia specializzata in lavori personalizzati che negli ultimi anni si è occupata di convertire in elettrico modelli come il Range Rover Classic e il Land Rover Defender, installando batterie e motori elettrici in sostituzione di quello endotermico.