Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile sul Segway-Ninebot Max G2E, il monopattino elettrico per adulti con velocità massima di 25 km/h e un'autonomia straordinaria fino a 70 km. Dotato di doppio sistema frenante, sospensione idraulica anteriore e controllo della trazione, garantisce sicurezza e comfort in ogni situazione. Lo trovate a soli 474,00€ invece di 799,00€, con uno sconto del 41%: un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

Ninebot Max G2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Segway-Ninebot Max G2E è il monopattino elettrico ideale per adulti pendolari e city commuter che cercano un mezzo affidabile e performante per gli spostamenti quotidiani. Con un'autonomia fino a 70 km e una velocità massima di 25 km/h, soddisfa le esigenze di chi percorre tragitti medio-lunghi in città, eliminando stress da traffico e costi di trasporto. La batteria da 551 Wh con caricatore integrato e la tecnologia Apple Find My lo rendono una scelta pratica e sicura.

Questo monopattino risponde anche alle necessità di chi non vuole rinunciare al comfort e alla sicurezza: la sospensione anteriore idraulica e posteriore a molla garantisce una guida fluida anche su fondi irregolari, mentre il doppio sistema frenante e il controllo della trazione TCS assicurano massima stabilità. A 474€ invece di 799€, con uno sconto del 41%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera qualità professionale a un prezzo accessibile.

Il Segway-Ninebot Max G2E è un monopattino elettrico con velocità massima di 25 km/h e autonomia fino a 70 km. Dispone di motore da 450W, batteria da 551 Wh, pneumatici 10" auto-rigeneranti, sospensione idraulica anteriore, controllo della trazione e compatibilità Apple Find My.

