La Hyundai IONIQ 6 si rinnova e punta a rafforzare la sua posizione tra le berline elettriche più efficienti e orientate ai lunghi viaggi. Con il nuovo aggiornamento arrivano un design evoluto, interni più curati e soprattutto l’inedito allestimento sportivo N Line. La vettura resta uno dei modelli più aerodinamici e tecnologicamente avanzati della gamma Hyundai, grazie alla piattaforma elettrica a 800 Volt e a una batteria ancora più capiente.

Più autonomia e ricarica rapidissima

Dal punto di vista tecnico la nuova IONIQ 6 continua a basarsi sulla piattaforma elettrica Hyundai E‑GMP platform, progettata per offrire elevate prestazioni e ricariche molto rapide. L’aggiornamento introduce una batteria da 84 kWh che aumenta autonomia e prestazioni nei lunghi viaggi.

La tecnologia a 800 Volt consente ricariche ultraveloci: nelle condizioni ideali è possibile passare dal 10 all’80% della carica in circa 18 minuti. Grazie anche alla forma molto aerodinamica della carrozzeria, l’auto continua a distinguersi per l’efficienza energetica, una caratteristica fondamentale per le grandi berline elettriche pensate per coprire lunghe distanze.

Debutta la versione sportiva N Line

La novità più evidente è l’arrivo dell’allestimento N Line, disponibile per la prima volta su IONIQ 6. Questa versione introduce un look più aggressivo e dinamico, ispirato alle vetture ad alte prestazioni della divisione sportiva Hyundai N.

Il design esterno diventa più grintoso con dettagli specifici, mentre all’interno l’abitacolo è stato aggiornato con materiali più curati e una ergonomia migliorata. Anche l’interazione con i comandi è stata resa più intuitiva, con l’obiettivo di aumentare comfort e qualità percepita.

Come si guida: una berlina interessante nel segmento

Su strada la IONIQ 6 conferma la sua vocazione da grande berlina da viaggio. La piattaforma elettrica offre una guida molto fluida e silenziosa, con accelerazioni pronte e una grande stabilità alle velocità autostradali. L’assetto è pensato soprattutto per il comfort, ma mantiene una buona precisione tra le curve, mentre la distribuzione delle masse tipica delle auto elettriche contribuisce a una sensazione di grande equilibrio.

Proprio per questo la IONIQ 6 si presenta come un modello particolarmente interessante nel segmento delle berline elettriche: un’auto capace di combinare efficienza, autonomia e piacere di guida, con una forte attenzione alla qualità dell’esperienza a bordo.