La Formula 1 riaccende i motori e lo fa ripartendo da dove tutto ha spesso avuto inizio: il suggestivo Albert Park di Melbourne. Il Gran Premio d'Australia 2026 non è però un’inaugurazione come le altre, poiché segna il debutto ufficiale del nuovo regolamento tecnico. Con vetture più agili, una rinnovata gestione dell'aerodinamica attiva e power unit che vantano una componente elettrica quasi raddoppiata, la curiosità per vedere i nuovi equilibri in pista è ai massimi storici.

L'atmosfera che si respira tra i viali del parco cittadino è elettrizzante, complice anche una griglia di partenza che ha visto cambiamenti epocali durante l'inverno. I tifosi australiani sono pronti a sostenere i propri beniamini in un weekend che promette di essere imprevedibile, dove l’affidabilità dei nuovi sistemi ibridi sarà la prima vera sfida per ingegneri e piloti sotto il sole di Melbourne.

Orari del weekend (ora Italiana)

Di seguito la programmazione completa per seguire ogni sessione sul circuito dell'Albert Park:

Venerdì 6 marzo

Prove Libere 1: 02:30 – 03:30

Prove Libere 2: 06:00 – 07:00

Sabato 7 marzo

Prove Libere 3: 02:30 – 03:30

Qualifiche: 06:00 – 07:00

Domenica 8 marzo

Gara: 05:00

Come arrivano team e piloti a questo GP

Il mondiale 2026 si apre sotto il segno della continuità per alcuni e della rivoluzione totale per altri. La Ferrari riparte dalla solidissima coppia composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton, quest'ultimo alla sua seconda stagione in rosso e determinato a sfruttare il cambio regolamentare per dare la caccia all'ottavo titolo. In casa McLaren, i campioni costruttori in carica schierano ancora Lando Norris e l'idolo locale Oscar Piastri, puntando sulla stabilità del progetto tecnico guidato da Andrea Stella.

Occhi puntati sulla Red Bull, che affronta la sfida più grande della sua storia recente: il debutto della propria power unit realizzata in collaborazione con Ford. Max Verstappen rimane il riferimento assoluto, ma al suo fianco debutta il giovane talento Isack Hadjar, promosso dal team satellite. Da non sottovalutare la Mercedes, che continua a scommettere sul duo George Russell e Kimi Antonelli, e l'attesissimo debutto ufficiale del team Cadillac, che ha prelevato le strutture della ex-Sauber portando in griglia l'esperienza di Sergio Pérez e Valtteri Bottas.

Come vedere il GP tramite VPN

Se ti trovi all'estero o desideri accedere a trasmissioni internazionali che offrono una copertura differente da quella locale, l'utilizzo di una VPN è la soluzione più efficace per non perdere nemmeno un giro del GP d'Australia. Una VPN ti permette di modificare virtualmente la tua posizione geografica, garantendoti l'accesso ai tuoi abbonamenti streaming ovunque tu sia. Ecco i passaggi per configurarla correttamente:

Scegli un fornitore affidabile: le migliori VPN sono ideali per lo streaming grazie alla loro velocità e stabilità. Installa l'app: scarica il software sul dispositivo che userai per vedere la gara (PC, smartphone o smart TV). Connettiti al server: se vuoi vedere la gara tramite i servizi italiani a cui sei abbonato (come Sky GO o NOW), seleziona un server situato in Italia. Se invece vuoi accedere a emittenti estere gratuite (come la TV pubblica austriaca ORF o quella belga RTBF), connettiti a un server nel rispettivo paese. Avvia lo streaming: una volta stabilita la connessione sicura, apri l'app o il sito del broadcaster e goditi lo spettacolo dell'Albert Park in alta definizione.