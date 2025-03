Segway richiama 200.000 monopattini elettrici difettosi

La sicurezza degli utenti di monopattini elettrici Segway è nuovamente al centro dell'attenzione dopo un importante richiamo che coinvolge centinaia di migliaia di dispositivi. L'azienda ha ufficialmente richiamato tutti i modelli Ninebot Max G30P e Max G30LP a causa di un pericoloso difetto nel meccanismo di chiusura che può provocare il ripiegamento improvviso del manubrio durante l'utilizzo.

La Consumer Product Safety Commission (CPSC) ha confermato che sono già stati segnalati 68 casi di malfunzionamento, con conseguenze che spaziano da semplici contusioni fino a lacerazioni e, nei casi più gravi, fratture ossee.

Un problema meccanico con conseguenze serie

Dal gennaio 2020, circa 220.000 monopattini potenzialmente difettosi sono stati distribuiti attraverso i principali canali di vendita. I dispositivi problematici sono facilmente identificabili: il Ninebot Max G30P presenta una caratteristica combinazione di colori grigio e giallo, mentre il modello Max G30LP si distingue per la sua livrea nera con dettagli gialli.

Le conseguenze di questo difetto non sono da sottovalutare. Dei 68 incidenti documentati, ben 20 hanno comportato lesioni di varia gravità per gli utilizzatori. Il cedimento improvviso del sistema di piegatura durante la marcia rappresenta un rischio concreto per la sicurezza degli utenti, con potenziali cadute ad alta velocità.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, Segway non ha optato per la sostituzione completa dei monopattini difettosi. L'azienda ha invece predisposto un kit di manutenzione gratuito che include strumenti e istruzioni per regolare e serrare correttamente il meccanismo di piegatura, assicurandone il bloccaggio durante l'utilizzo.

Gli utenti in possesso dei modelli interessati sono stati invitati a interrompere immediatamente l'utilizzo dei dispositivi e a contattare Segway per ricevere indicazioni sulla verifica del meccanismo di piegatura e sull'eventuale necessità di regolazione. Il kit fornito dall'azienda dovrebbe permettere non solo la risoluzione immediata del problema, ma anche la corretta manutenzione futura del sistema.

Questo richiamo si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la sicurezza dei mezzi di micromobilità elettrica. I monopattini, sempre più diffusi nelle aree urbane, hanno già fatto registrare diversi casi di malfunzionamenti tecnici con conseguenze talvolta gravi per gli utilizzatori.

La criticità del difetto riscontrato nei modelli Ninebot risulta particolarmente significativa considerando che coinvolge un componente strutturale fondamentale per la stabilità del mezzo. Un cedimento durante la marcia può infatti trasformare un normale tragitto in un potenziale incidente con conseguenze imprevedibili.