Sion Power, presentate le nuove celle Licerion-EV

Dopo aver parlato delle innovative batterie a cui Quantumscape sta lavorando ottenendo già grandi progressi nel percorso relativo alla tecnologia delle celle allo stato solido, è la volta dell’azienda statunitense Sion Power che punta ad un’ulteriore innovazione nel settore delle batterie. La società ha infatti presentato nuove celle caratterizzate da peso e dimensioni ridotte, con solo 100 kg per 40 kWh.

Meno di un anno fa, Sion Power aveva dimostrato questa tecnologia su una cella da 1,8 Ah. Oggi abbiamo dimostrato i risultati su celle di grande formato; sebbene vi siano molte aziende produttrici di batterie ad alta energia, poche di loro affermano di produrre celle di dimensioni commerciali ad alta capacità, ha dichiarato Urs Schoop, Cto di Sion Power.

L’obiettivo della Sion Power sembrerebbe dunque quello di produrre un sistema di accumulo di energia all’avanguardia che soddisfi le esigenze future dei mercati dei veicoli elettrici e aerospaziali. Nel dettaglio, le batterie denominate Licerion-EV dispongono di un rivestimento di litio metallico sull’anodo e possono raggiungere un’elevata densità di energia. Tale risultato non può che dimostrare quanto la società stia lavorando ed investendo in nuove tecnologie con l’obiettivo di giungere ad una produzione di masse del prodotto.

Nel dettaglio, la nuova batteria ha una capacità di 17 Ah con un formato di 10 cm x 10 cm ed una densità nominale di 400Wh/kg, particolarità che le permetterebbe di essere implementata in ambito automobilistico, sia per la sua capacità di ricarica rapida sia per l’erogazione di potenza e durata. Secondo quanto dichiarato dalla società, infatti, vista la potenza nominale di 400 Wh/kg e 700 Wh/L e sarebbe in grado di soddisfare i requisiti del settore automobilistico grazie alla capacità di ricarica rapida ed al conseguente ciclo di vita lungo.

La stessa Sion Power ha inoltre realizzato una versione con celle di dimensioni da 6 Ah con densità energetica simile, che insieme alla versione da 17 Ah è attualmente in fase di produzione pilota nello stabilimento di Tucson, in Arizona, e sottoposta a test di terze parti per essere convalidate. Nonostante la Sion Power non abbia rilasciato dati dettagliati relativi alla reale durata delle batterie, grazie ad alcune passate dichiarazioni sappiamo che le celle da 1,8 Ah possono reggere 800 cicli – 90 minuti per caricare e 23 per scaricare – prima di arrivare ad un’efficienza inferiore al 70%.