ŠKODA Connect: la tecnologia che aiuta la vita di tutti i giorni

Con l’arrivo di KODIAQ, il SUV arrivato nel 2017 in Italia che segna l’ingresso del brand in questo segmento, ŠKODA ha anche intrapreso un percorso sulla strada della tecnologia, portando dentro ai suoi veicoli tutte le ultime novità in termini di sicurezza e infotainment.

La piattaforma, battezzata ŠKODA Connect, è oramai disponibile su quasi tutta la gamma, portando due grandi servizi di connettività. Dal lato Infotainment Online, il sistema permetterà di accedere a innumerevoli informazioni utili, aggiornate in tempo reale: trovare una stazione di rifornimento in base al prezzo oppure scoprire tutte le novità in campo di cronaca e meteo è un gioco da ragazzi, accessibile tramite un abbonamento dedicato alla vettura (mediante SIM card) o usando la connessione dati del vostro smartphone.

Per quanto riguarda invece Care Connect abbiamo un insieme di funzionalità dedicate a rendere l’utilizzo della vettura ŠKODA più facile e comodo:

L’ Accesso Remoto vi permetterà di controllare ovunque voi siate le informazioni legate alla vostra vettura sul vostro telefono.

vi permetterà di controllare ovunque voi siate le informazioni legate alla vostra vettura sul vostro telefono. Il Service Proattivo vi darà la possibilità di inviare richieste di assistenza al Service Partner prescelto, agevolando ogni intervento da fare alla vettura.

vi darà la possibilità di inviare richieste di assistenza al Service Partner prescelto, agevolando ogni intervento da fare alla vettura. La Chiamata d’Emergenza fornisce infine un’assistenza 24/7 tramite call-center specializzato, e si attiverà automaticamente dopo un sinistro (che richiede l’attivazione di uno dei sistemi di ritenuta dell’auto)

Se l’Accesso Remoto sarà possibile rinnovarlo ogni anno (o ogni tre, a seconda del veicolo), gli altri due servizi invece saranno gratuiti per 14 anni.

Tutto questo sarà gestito dall’App ŠKODA Connect, fulcro del sistema tecnologico del costruttore boemo che mostrerà a schermo dati come lo stato della vettura, gli ultimi utilizzi, la posizione del parcheggio e il riscaldamento, oltre che poter controllare da remoto clacson e lampeggianti.