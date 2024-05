Skoda Kodiaq 2024: dimensioni, motori e prezzo

La Skoda Kodiaq, lanciata sul mercato nel 2016, rappresenta l'ingresso del marchio ceco nel segmento dei SUV di grandi dimensioni. Con il suo design robusto e spazioso, la Kodiaq offre un'ampia gamma di motorizzazioni, tecnologie avanzate e dotazioni di sicurezza all'avanguardia. A distanza di qualche tempo dall’ultimo restyling, Skoda rinnova Kodiaq con un aggiornamento a 360 gradi (analogo, quindi, a quello effettuato su Superb).

Dimensioni ed esterni

Rispetto alla precedente generazione, la Skoda Kodiaq 2024 ha visto un significativo aumento in tutte le sue dimensioni, grazie alla nuova piattaforma MQB EVO. Con una lunghezza di 4 metri e 75 centimetri, una larghezza di 1 metro e 84 (specchietti esclusi) e un'altezza di 1 metro e 66, la nuova Kodiaq offre un passo maggiorato di 2,79 metri, migliorando notevolmente sia l'abitabilità interna che la capacità di carico.

Il design della Kodiaq 2024 ha subito un'evoluzione che la rende più moderna e accattivante, pur mantenendo le proporzioni che l'hanno resa popolare. Il frontale si distingue per una grande calandra esagonale, disponibile anche con retroilluminazione su richiesta, affiancata da una presa d'aria sottile che corre da lato a lato con due piccole feritoie verticali agli estremi. I paraurti e i cerchi, che variano da 17 a 20 pollici a seconda della configurazione, sono stati ridisegnati per conferire un aspetto più dinamico.

I fari anteriori sono ora sdoppiati, con gli anabbaglianti posizionati nella parte superiore e il modulo a matrice di LED in quella inferiore. Anche i fari posteriori hanno subito un restyling, ora collegati nella parte bassa da una sottile linea rossa che dà l'impressione di allargare visivamente l'auto.

Abitacolo

La nuova Skoda Kodiaq offre la possibilità di scegliere una versione a sette posti, con uno spazio nella terza fila progettato per accogliere comodamente passeggeri alti fino a 1 metro e 70 centimetri. Nella seconda fila, i sedili possono essere regolati longitudinalmente per garantire uno spazio ottimale per le gambe. Tra le dotazioni di serie troviamo bocchette dell'aria e comandi del clima trizona, oltre a dettagli come tasche per smartphone e un organizer in plastica che si adatta al tunnel centrale.

Il vero protagonista della Kodiaq è il suo bagagliaio, con una capacità minima di 910 litri in configurazione a cinque posti, che aumenta fino a 2.105 litri abbattendo gli schienali della seconda fila. Anche con tutti e sette i posti in uso, la capacità del bagagliaio raggiunge i 845 litri, confermando la sua versatilità e spaziosità.

Una volta seduti al posto di guida, l'attenzione viene catturata dai due schermi per strumentazione e infotainment, disponibili in diverse dimensioni fino a 13 pollici. Il design dell'abitacolo è moderno e pulito, con materiali di alta qualità utilizzati per i rivestimenti.

Tutte le funzioni dell'auto sono gestite dallo schermo centrale, ad eccezione dei controlli della climatizzazione, che hanno una plancia dedicata con tasti e rotori dotati di piccoli schermi per il controllo del riscaldamento, della ventilazione dei sedili e della temperatura interna. La leva del cambio DSG è stata spostata sul piantone dello sterzo per massimizzare lo spazio centrale, dove troviamo una varietà di vani di diverse dimensioni e forme.

Motori

Il modello rinnovato fa il suo ingresso sul mercato con un'ampia gamma di motorizzazioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. In cima alla gamma troviamo la versione ibrida plug-in, che abbina un motore a benzina da 1.5 litri a un motore elettrico, offrendo una potenza complessiva di sistema di 204 CV. Questa configurazione, con trazione anteriore e cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, consente alla nuova Kodiaq di percorrere oltre 100 km in modalità completamente elettrica, grazie anche a un caricatore di bordo da 11 kW in corrente alternata e 50 kW in corrente continua.

Tra le altre opzioni disponibili troviamo un motore a benzina e due motori diesel, tutti abbinati di serie a un cambio DSG a 7 velocità. La gamma prevede quindi un motore benzina 1.5 TSI da 150 CV, che presenta la tecnologia mild-hybrid, e due varianti diesel, entrambe da 2.0 litri, con potenze di 150 e 193 CV (quest'ultima disponibile anche con trazione integrale).

Un'altra caratteristica degna di nota riguarda l'assetto, con la possibilità di optare per ammortizzatori a controllo elettronico dotati del nuovo sistema DCC Plus Dynamic Chassis Control a doppia valvola, già sperimentato sull'ultima Volkswagen Tiguan. A livello di dotazioni, la nuova Kodiaq offre tutti gli ultimi sistemi di assistenza alla guida per garantire una guida sicura e confortevole.

Allestimenti, prezzi e incentivi

Kodiaq 2024 è disponibile in cinque allestimenti (due con 7 posti), a partire dalla versione entry-level Selection con un prezzo di listino di 40.700 euro. A seguire, l'Executive, offerta a partire da 41.300 euro, e infine la Style a 43.850 euro.

È importante notare che solo le versioni plug-in possono accedere agli incentivi attuali, poiché le motorizzazioni diesel e benzina mild hybrid superano la soglia massima di compatibilità per questi programmi.