Skoda Superb 2024: dimensioni, motori e prezzo

Skoda Superb, la "cugina" di Volkswagen Passat Variant, compie un importante cambio generazionale con aggiornamenti significativi su tutta la linea. Disponibile in Italia solo nella variante Wagon, Superb riceve nuovi motori più efficienti, tra cui un’ibrida plug-in da oltre 100 km di autonomia in elettrico.

Dimensioni ed esterni

La nuova Skoda Superb 2024, nella versione station wagon, presenta dimensioni leggermente aumentate rispetto al modello precedente: è lunga 4,90 metri (+40 mm), larga 1,85 metri (-15 mm) e alta 1,48 metri (+5 mm). Queste variazioni minime nascondono un significativo incremento della capacità del bagagliaio, che ora offre 690 litri di spazio, espandibili a 1.920 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Esteticamente, la nuova Superb si distingue per la calandra ottagonale, il nuovo logo Skoda e le modanature anteriori scure. Le modifiche aerodinamiche hanno consentito alla wagon boema di ottenere un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,25, migliorando l'efficienza del 15% rispetto al modello precedente.

Tra le caratteristiche di spicco, troviamo i fari LED Matrix di seconda generazione, opzionali o di serie nella versione L&K, mentre al posteriore spicca un gruppo ottico a forma di C che si estende fino al portellone.

La Superb può essere personalizzata con cerchi in lega che variano da 16” a 19” e viene proposta in otto diverse verniciature, tra cui le nuove tonalità Carmine Red, Ice Tea Yellow e Cobalt Blue.

Abitacolo

La nuova Skoda Superb 2024 ha subito una rivoluzione negli interni, con una ridisegnata plancia e console centrale dallo stile minimalista. La leva del cambio è stata posizionata sul piantone dello sterzo e la maggior parte dei comandi è stata integrata negli Skoda Smart Dial, tre elementi posizionati al di sotto dell'infotainment e gestibili tramite rotazione o pressione per controllare varie funzioni dell'abitacolo, dalla climatizzazione alla radio. Il sistema di infotainment da 13” e il quadro strumenti Virtual Cockpit da 10” costituiscono le tecnologie di bordo di punta.

La Superb Wagon offre una vasta scelta di sette differenti Design Selection, combinazioni di colori e rivestimenti che spaziano dal tessuto alla pelle, dal nero al color cognac. Degno di nota è l'impegno verso la sostenibilità, con tessuti realizzati al 100% con materiali riciclati e pelle conciata utilizzando gli scarti della lavorazione delle olive.

Come consueto per Skoda, non mancano le soluzioni "Simply Clever", piccoli dettagli che facilitano la vita quotidiana: raschietto per il ghiaccio nello sportellino del serbatoio, portabottiglie da 1,5 litri nelle portiere anteriori e posteriori, imbuto integrato nel coperchio del serbatoio lavavetri e porta penna nel cassetto anteriore.

Sul fronte della sicurezza, la Skoda Superb 2024 offre una dotazione completa, arricchita da nuovi dispositivi. Il Turn Assistant avvisa o interviene in caso di possibile collisione ad un incrocio con svolta a sinistra, mentre l'Emergency Steering Assistant interviene sullo sterzo per evitare incidenti. Il Crossroad Assistant utilizza sensori, radar e telecamera anteriore per segnalare la presenza di pedoni, ciclisti o veicoli in transito durante le manovre in uscita da un vialetto o da un’uscita cieca.

Motori

Il listino della nuova Skoda Superb offre una vasta gamma di propulsori, composta da sei opzioni con potenze che spaziano tra i 150 e i 265 CV. Per quanto riguarda i motori a benzina, è disponibile solo un 1.5 TSI mild hybrid da 150 CV. Chi preferisce l'endotermica pura, invece, ha a disposizione il 2.0 TSI nelle varianti da 204 CV e 265 CV (quest'ultima dotata di trazione integrale). Anche i motori diesel non sono da meno, con il 2.0 TDI da 150 CV e la versione 4x4 da 193 CV.

Particolarmente interessante è la presenza della versione ibrida plug-in 1.5 TSI da 204 CV, che si distingue per l'efficienza e la sostenibilità. Equipaggiata con una batteria da 25,7 kWh, questa opzione consente di percorrere oltre 100 km nel ciclo WLTP con una singola carica. È possibile ricaricarla fino a 11 kW in corrente alternata o fino a 50 kW in corrente continua. Tutte le varianti di motore sono accoppiate al cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti, ad eccezione della ibrida plug-in che monta un cambio a 6 marce.

Allestimenti, prezzi e incentivi

Tre gli allestimenti a disposizione, con prezzi a partire da 44.550 euro (Superb, mild-hybrid 150 cavalli). La versione diesel più economica (Superb, diesel, 150 cavalli) parte, invece, da 46.950 euro. Chi desidera la ricarica alla spina dovrà, invece, affrontare una spesa di 50.750 euro. Nessun modello, allo stato attuale, rientra negli incentivi per via del costo superiore a quello massimo imposto dal governo.