Skoda Kodiaq RS: ora ha 265 CV (come la Golf GTI)

Skoda aggiunge alla gamma Kodiaq la variante sportiva RS, equipaggiata con un potente motore 2.0 TSI da 265 CV (lo stesso dela Golf GTI). Il SUV ceco, noto per praticità e spaziosità, punta ora anche alle prestazioni con questo nuovo allestimento ad alte prestazioni.

La nuova Kodiaq RS segna un importante upgrade rispetto alla precedente generazione, con 20 CV aggiuntivi che portano la potenza totale a 265 CV e 400 Nm di coppia. La trazione è integrale e il cambio è un automatico DSG a 7 rapporti. Le prestazioni dichiarate sono di tutto rispetto: 231 km/h di velocità massima e uno scatto 0-100 km/h in 6,3 secondi (6,4 per la versione a 7 posti).

L'estetica della Kodiaq RS è sottolineata dalle finiture in nero lucido

A livello estetico, la RS si distingue per dettagli specifici come le finiture in nero lucido per calandra, specchietti e profili dei finestrini. Non mancano gruppi ottici Matrix LED, cerchi in lega da 20" e pinze freno rosse. All'interno si può scegliere tra due allestimenti: RS Lounge con sedili in pelle scamosciata traforata e RS Suite con sedili in pelle ventilati.

La dotazione tecnologica comprende il quadro strumenti digitale da 10" e un sistema di infotainment con display da 13". Di serie anche il DCC Plus Dynamic Chassis Control per personalizzare l'assetto e 7 modalità di guida, inclusa una specifica Off-Road.

I prezzi della nuova Skoda Kodiaq RS non sono ancora stati annunciati ufficialmente, ma dovrebbero partire da circa 50-55.000 euro. Con questo modello, Skoda punta a soddisfare anche i clienti più esigenti in termini di prestazioni, senza sacrificare la praticità che da sempre contraddistingue il SUV ceco.