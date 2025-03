Skoda svela il suo SUV elettrico a 7 posti

La sfida di Skoda nel mercato dei SUV elettrici di grande dimensione sta per raggiungere un nuovo livello. Il costruttore ceco, forte dei recenti record di vendite e profitti, si prepara a lanciare nel 2025 un ambizioso modello a sette posti che si posizionerà come diretto concorrente della Kia EV9. Questo nuovo veicolo, evoluzione del concept Vision 7S presentato nel 2022, rappresenterà il fiore all'occhiello della gamma elettrica Skoda, incarnando la nuova filosofia di design Modern Solid del marchio.

Un gigante elettrico con DNA familiare

Le dimensioni del nuovo SUV dovrebbero allinearsi a quelle dell'attuale Kodiaq, attestandosi intorno ai 4,76 metri di lunghezza. Il design esterno, già anticipato da alcune immagini teaser, si caratterizza per proporzioni muscolose, gruppi ottici a forma di T e una distintiva griglia frontale illuminata, elementi che lo rendono immediatamente riconoscibile come parte della nuova famiglia elettrica Skoda.

Il nuovo maxi-SUV elettrico sfrutterà la piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, già utilizzata per gli altri modelli a batteria del marchio. Questa architettura permetterà l'implementazione di batterie fino a 86 kWh, garantendo un'autonomia superiore ai 600 chilometri. La potenza potrà raggiungere i 335 cavalli nelle versioni più performanti, grazie alla possibilità di montare uno o due motori elettrici.

L'abitacolo, ancora avvolto nel mistero, dovrebbe seguire l'impostazione minimalista vista sull'Elroq, con un display touch da 13 pollici a dominare la plancia. A differenza del concept Vision 7S, che presentava soluzioni ardite come il seggiolino per bambini in posizione centrale, la versione di serie privilegerà un approccio più tradizionale ma non meno funzionale, mantenendo comunque i controlli fisici per le funzioni principali.

Strategia elettrica in espansione

Questo nuovo modello si inserisce in una più ampia strategia di elettrificazione che vedrà Skoda ampliare significativamente la propria offerta di veicoli a batteria. Si unirà infatti alla gamma già composta da Epiq, Enyaq ed Elroq, in attesa dell'erede elettrica dell'Octavia, prevista per il 2028 e che verrà anticipata da un concept al prossimo Salone di Monaco.

Il futuro della mobilità elettrica secondo Skoda prende forma con questo nuovo flagship model, che promette di combinare spaziosità, praticità e sostenibilità in un package Premium accessibile, fedele alla tradizione del marchio di Mladá Boleslav.