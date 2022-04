Smart si reinventa, e lo fa con la nuova Smart #1 100% elettrica, disegnata da Mercedes-Benz e realizzata da Geely: Smart #1 segna l’inizio della svolta per il marchio che da 28 anni è conosciuto sul mercato per la piccola Smart Fortwo, una svolta che porterà tutti i modelli Smart a diventare completamente elettrici nei prossimi anni.

La nuova Smart #1 non ha nulla a che vedere, per quanto riguarda l’aspetto tecnico, con i modelli elettrici di Smart Fortwo e Smart Forfour: si tratta del primo modello elettrico di Smart realizzato in seguito all’ingresso di Geely nel consiglio di amministrazione, dopo che il colosso cinese ha acquistato il 50% delle azioni societarie nel 2019.

“Il nucleo da cui nasceranno tutte le nostre novità”, queste le parole con cui Dirk Adelmann, CEO di Smart Europa, ha definito la nuova Smart #1.

La nuova Smart #1 è un crossover compatto dall’abitacolo ampio e spazioso – è stato paragonato a quello di una Mercedes Classe E, e andrà presto a scontrarsi sul mercato con modelli come la Renault Mégane E-Tech o la Kia Niro EV. E’ la prima auto destinata all’Europa realizzata con l’architettura elettrica SEA di Geely, presto destinata a essere utilizzata anche su un modello entry level di Volvo.

Secondo quanto riportato, la nuova Smart #1 dovrebbe essere alimentata da una batteria al nichel-manganese-cobalto da 66 kWh, sufficienti a consentire circa 430 km di autonomia in ambiti cittadini – mentre a velocità più alte questo dato è sicuramente da rivedere al ribasso. Grazie al sistema di ricarica rapida a 150 kW è possibile portare dal 10 all’80% la batteria in meno di mezz’ora.

I portavoce di Smart hanno indicato nella fine del 2022 il periodo in cui verranno aperti i pre-ordini per la nuova Smart #1, mentre l’arrivo sul mercato è atteso qualche mese dopo nel 2023: il prezzo non è ancora stato comunicato ufficialmente, ma la compagnia si è detta interessata a competere con Volkswagen ID.3, per cui ci si può aspettare un prezzo di ingresso di circa 35.000 €.