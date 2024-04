Come risparmiare sul prezzo della benzina: 5 consigli per pagarla meno

La notizia è delle ultime ore ma purtroppo è un “trend” che va avanti ormai da diverso tempo, soprattutto da quando non c’è stato da parte del Governo alcun rinnovo sul taglio (anche temporaneo) delle accise, e il prezzo della benzina (e in generale di tutti i carburanti) è in continua crescita.

Dietro a questo costante ritocco troviamo motivazioni che si susseguono ormai da diverso tempo, come l’aumento del costo del Brent, il taglio della produzione del petrolio da parte di OPEC+ e i due principali conflitti geopolitici. Insomma, una tempesta perfetta che si abbatte in una situazione già precaria di suo dove IVA e accise pesano per oltre il 50% del prezzo.

Ad oggi, i costi dei carburanti continuano la loro ascesa, mettendo ulteriore pressione sulle tasche degli automobilisti. Secondo il più recente report settimanale rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i prezzi medi della benzina hanno raggiunto quota 1,914 euro al litro, mentre il diesel si attesta a 1,808 euro al litro e il GPL a 0,720 euro al litro. Tuttavia, la situazione diventa ancor più critica lungo le arterie autostradali, dove il costo del rifornimento supera spesso i 2 euro al litro, raggiungendo in alcuni casi persino i 2,50 euro al litro.

Questo aumento dei prezzi del carburante potrebbe avere gravi ripercussioni sull'economia dei trasporti e sulle famiglie che dipendono dagli autoveicoli per spostarsi. Come fare quindi per risparmiare e pagare meno il pieno di benzina? Ora più che mai, considerate le prossime occasioni di viaggi per via delle imminenti festività, è bene valutare attentamente i seguenti consigli per risparmiare qualche euro.

App prezzi benzina

I principali store, Android o Apple, offrono ormai tantissime opportunità per scaricare applicazioni in grado di identificare il miglior prezzo del carburante nelle vicinanze. La più conosciuta è probabilmente PrezziBenzina.it che offre anche una interfaccia web che funziona in stile Google Maps, ma anche le app di navigazione come Maps stesso o Waze offrono un servizio del tutto analogo.

Pompe bianche

Non è la prima volta che citiamo le pompe bianche come una chiara risorsa per il risparmio; per chi non lo sapesse, sono definiti come pompe bianche tutti quei distributori “no logo” ovvero indipendenti dalle grandi compagnie petrolifere e dai loro network. Questo aspetto concede di avere, mediamente, un prezzo inferiore rispetto ai distributori più classici. Discorso analogo anche per le pompe dei supermercati, generalmente più vantaggiose delle più blasonate.

I controlli effettuati sul carburante sono i medesimi delle pompe più conosciute, tutte le informazioni che circolano in rete relativa alla scarsa qualità o ai mancati controlli sono puramente delle leggende metropolitane.

Sconti al supermercato

Alcuni grandi supermercati, come Esselunga o Coop, offrono ciclicamente carte prepagate spendibili per l’acquisto di carburante ad un prezzo vantaggioso. Non si tratta di uno sconto sul prezzo al litro alla pompa, ma più di una tessera a consumo che si può acquistare ad un prezzo di listino inferiore. L’attivazione avviene direttamente al totem del self-service e non sono necessarie particolari accortezze.

Paradisi con IVA agevolata (Livigno)

Se siete in viaggio e passate nelle vicinanze di Livigno o altri comuni che offrono un prezzo scontato alla pompa, ricordate sempre di valutare una ulteriore tappa in quanto il risparmio potrebbe essere evidente. Non è un consiglio facile da seguire, servono sicuramente una serie di fattori da rispettare affinché il viaggio sia conveniente, però in caso si riesca il risparmio è sempre assicurato.

Evitare i distributori in autostrada e i giorni di festa

Durante i vostri viaggi, potreste trovarvi nella situazione banale ma cruciale di dover fare rifornimento. È risaputo che i costi lungo le autostrade tendano ad essere notoriamente più elevati. Pertanto, nonostante possa sembrare un'opzione scomoda, potrebbe rivelarsi vantaggioso deviare dall'autostrada e dirigervi verso città o paesi limitrofi per rifornirsi di carburante. Naturalmente, è consigliabile effettuare il rifornimento prima di intraprendere il viaggio.

Un avviso importante riguarda i prezzi durante i fine settimana (o in occasione di festività): se vi trovate a corto di carburante, avrete poche alternative. È possibile che lungo le principali direttrici i distributori aumentino i costi dei carburanti nei giorni del fine settimana. Tuttavia, in alcuni casi, alcune stazioni periferiche, distanti dalle principali arterie stradali, propongono prezzi più vantaggiosi proprio durante i weekend, al fine di attirare clienti.