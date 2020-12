Sono Motors Sion: l’auto con pannelli solari torna al CES 2021

A quanto pare, la Start Up tedesca ha intenzione di portare a termine il suo progetto che vede come protagonista un’auto elettrica provvista di pannelli solari, stiamo parlando dunque della Sono Motors Sion. Secondo le ultime indiscrezioni, la presentazione del nuovo prototipo del veicolo in questione, dovrebbe avvenire nel corso del CES 2021, che si terrà nel mese di gennaio prossimo. Ovviamente, vista la situazione legata all’emergenza sanitaria del coronavirus, l’evento si svolgerà in streaming.

L’azienda Sono Motors sembra aver affermato che il nuovo prototipo della Sion metterà in evidenza tutti gli sviluppi effettuati nel corso di questo ultimo anno, nati per migliorare l’efficienza del veicolo con pannelli solari. Per raggiungere questi progressi innovativi, è stato necessario ricorrere ad una sorta di raccolta fondi, avviata da Sono Motors durante il mese di gennaio scorso. Ebbene, grazie a tale campagna di crowdfunding è stato possibile raccogliere più di 50 milioni di euro.

La piccola società tedesca coglierà l’occasione – del CES 2021 – per mostrare al mondo intero il suo innovativo veicolo. Inoltre, secondo quanto affermato dalla stampa tedesca, la Sono Motors potrebbe cavalcare l’onda dell’importante evento dedicato all’innovazione tecnologica, per lanciare una IPO negli Stati Uniti per avviare una nuova campagna di raccolta fondi.

Dunque la Strat Up tedesca nel corso del CES 2021, potrebbe presentare diverse novità. Di recente, la società ha fatto parlar di se per accordo di partnership con il Team Rosberg Engineering che sarebbe coinvolta per lo sviluppo di sospensioni e telaio. TRE, di proprietà di Keke Rosberg con la partecipazione del figlio Nico, è un’azienda che progetta le componentistiche per il mondo delle auto da corsa, ma – come evidente – anche per uso stradale.

Ebbene, la notizia avrebbe fatto non poco scalpore poiché, in molti credevano che la Sono Motors avesse già provveduto alla realizzazione di questi importanti elementi che andranno a “comporre” la Sion, anche perché molte le persone che hanno già prenotato – versando un accorto – la loro auto con pannelli solari.