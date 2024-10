Sorpresa BMW: le vendite di auto elettriche sono oltre la aspettative

BMW Group ha registrato un aumento significativo delle vendite di veicoli elettrici nel terzo trimestre del 2024, nonostante un calo complessivo del 13% su base annua. Il gruppo, che include i marchi BMW, Mini e Rolls-Royce, ha venduto globalmente 103.440 veicoli completamente elettrici, segnando un incremento del 10,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questo trend positivo si è manifestato ancora più marcatamente nei primi nove mesi dell'anno, con un totale di 294.054 EV venduti, il 19,1% in più rispetto al 2023. Il marchio BMW da solo ha venduto 266.151 veicoli elettrici da gennaio a settembre, con un aumento del 22,6%, trainato in particolare dai modelli iX1 e i4.

"I nostri veicoli completamente elettrici stanno conquistando i clienti in tutto il mondo"

Tuttavia, considerando tutti i modelli inclusi quelli ibridi e a combustione interna, le vendite complessive del marchio BMW sono diminuite del 2,3%. Questo calo è stato attribuito a un richiamo globale e al blocco delle vendite causato da un difetto nel sistema di frenata integrato, oltre che a una domanda debole in Cina.

Mini, pur registrando un calo generale delle vendite, ha mostrato una forte crescita nel segmento elettrico. Nel terzo trimestre, le vendite di EV del marchio britannico sono aumentate del 54,3%, con 16.536 veicoli consegnati, nonostante sia in corso un completo rinnovamento della gamma.

Jochen Goller, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG responsabile per Clienti, Marchi e Vendite, ha commentato: "I nostri veicoli completamente elettrici stanno conquistando i clienti in tutto il mondo, come dimostrato dalla significativa crescita a due cifre delle nostre vendite di BEV nei primi nove mesi dell'anno".

Goller ha inoltre sottolineato la crescita delle vendite in Europa e l'aumento della quota di mercato del marchio BMW nella regione, attribuendo questi risultati a una gamma di modelli attraente e tecnologicamente flessibile.

Questi dati si inseriscono in un contesto più ampio di crescita del mercato dei veicoli elettrici. Anche altri produttori come General Motors, Hyundai, Kia, Lucid e Ford hanno registrato vendite in aumento e persino trimestri record consecutivi. Negli Stati Uniti, gli esperti prevedono che le vendite di EV raggiungeranno quasi 340.000 unità nel terzo trimestre, segnando un aumento dell'8% su base annua e il volume più alto mai registrato in un singolo trimestre.