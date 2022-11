In vista del lancio della nuova generazione della Subaru Impreza prevista per il prossimo 17 novembre al Los Angeles Auto Show, la casa automobilistica giapponese ha deciso di diffondere un’ immagine teaser del veicolo, confermando al tempo stesso il quasi imminente arrivo del nuovo modello.

Il teaser pubblicato dalla casa automobilistica Subaru anticipa solamente la linea del tetto. L’immagine anticipa il ritorno di Impreza ma, oltre alla silhouette blu su sfondo scuro, le informazioni su quelle che saranno le caratteristiche del veicolo rimangono sconosciute. A saltare all’occhio è sicuramente la sua altezza, l’impostazione a due volumi sembra infatti essere più alta rispetto alla vettura standard.

Nuovi dettagli saranno inevitabilmente svelati durante l’evento LA Auto Show, in programma dal 18 al 28 novembre, cosi come i dettagli relativi alle motorizzazioni che contraddistingueranno la Impreza. Ricordiamo che l’attuale generazione è commercializzata nel nostro Paese con un motore 1.6 a benzina da 114 CV e un 2.0 e-boxer mild hybrid a benzina da 150 CV. Entrambe le versioni sono abbinate a cambio automatico e trazione integrale.

Ad essere certo, nonostante l’immagine non sia del tutto chiara, è che si tratterà di una hatchback a cinque porte e non di una super sportiva come abbiamo visto in passato. Alcuni elementi lasciano, infatti, intuire diverse somiglianze con l’attuale generazione. Come riporta Carbuzz, non è ancora chiaro se una variante della berlina continuerà ad essere offerta, ma considerando che molte case automobilistiche hanno deciso di abbandonare e, dunque, eliminare la forma a tre volumi a favore dei crossover.

La casa automobilistica giapponese non ha diffuso immagini per anticipare i dettagli che contraddistingueranno gli interni. Non si esclude però che Subaru possa decidere di implementare una strumentazione digitale da affiancare a nuovi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida.

Per conoscere i dettegli della nuova Subaru Impreza 2024 non ci resta che attendere il suo debutto con un evento live a cui saranno presenti il pilota di rallycross e skateboarder Bucky Lasek e sua figlia Paris.