Subaru Outback, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

La Subaru Outback si posiziona come un veicolo versatile che fonde le caratteristiche di una station wagon con quelle di un SUV. Spesso descritta come il "cane da pastore del mondo automobilistico", questa vettura è particolarmente apprezzata dagli appassionati di attività all'aria aperta. Il modello attuale, lanciato nel 2020 e leggermente aggiornato nel 2023, presenta un design robusto con passaruota e protezioni in plastica pensati per resistere ai graffi durante l'utilizzo fuoristrada. La vettura è disponibile in diverse motorizzazioni e allestimenti, offrendo opzioni per diverse esigenze e budget.

Cosa mi piace

La Subaru Outback eccelle nelle situazioni fuoristrada grazie a diverse caratteristiche tecniche ben implementate. L'altezza da terra di 220 mm rappresenta un vantaggio significativo rispetto ai crossover familiari tradizionali. Il sistema di trazione integrale simmetrica di Subaru, rinomato per la sua efficacia su superfici scivolose e accidentate, è di serie su tutti i modelli. Particolarmente utile è il sistema "X-Mode" che ottimizza la distribuzione della potenza alle singole ruote in condizioni difficili, offrendo modalità specifiche come "neve e fango" e "neve e terra". I pneumatici con fianchi alti contribuiscono ad assorbire meglio gli impatti su terreni irregolari, mentre le barre sul tetto non sono semplici elementi decorativi ma vere barre trasversali integrate, facilmente regolabili per trasportare attrezzature sportive o da campeggio.

L'abitacolo dell'Outback, specialmente negli allestimenti superiori come il Touring XT, offre un elevato livello di comfort. I sedili sono molto confortevoli, con una buona imbottitura laterale per un adeguato supporto, e nei modelli di fascia alta sono dotati di riscaldamento e ventilazione. Lo spazio per i passeggeri posteriori è abbondante, sia per le gambe che per la testa, con un piccolo incavo nel tetto che offre ulteriore spazio verticale. Nei modelli Limited e Touring, i sedili posteriori esterni sono riscaldati e sono presenti porte USB-C, USB-A e bocchette di ventilazione. La qualità dei materiali, particolarmente nei modelli superiori con pelle Nappa, è di alto livello, contribuendo a un'esperienza di guida confortevole anche su lunghe distanze.

L'Outback si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse situazioni. La conformazione da wagon offre un piano di carico lungo, ideale per trasportare biciclette e altre attrezzature sportive. Lo spazio di carico base di 923 litri può essere notevolmente aumentato abbattendo i sedili posteriori, raggiungendo nei modelli più recenti fino a 1822 litri di capacità massima. Il portellone posteriore ad azionamento elettrico facilita le operazioni di carico e scarico. La Outback si dimostra così efficace tanto nell'uso quotidiano urbano quanto nelle escursioni fuoristrada, offrendo un equilibrio raro tra praticità e capacità avventurose.

Come si guida

La Subaru Outback offre un'esperienza di guida molto positiva, caratterizzata da comfort e stabilità. Le sospensioni sono particolarmente apprezzabili: elastiche e ben calibrate, riescono a filtrare efficacemente le asperità stradali mantenendo al contempo un buon controllo del veicolo. Questa caratteristica rende la vettura adatta sia alla guida in città che sui percorsi fuoristrada. Lo sterzo è abbastanza leggero, facilitando le manovre in spazi ristretti nonostante le dimensioni generose del veicolo. La risposta è precisa e diretta, permettendo al conducente di avere sempre un buon controllo della vettura. Il rollio in curva è contenuto, contribuendo a una sensazione di stabilità anche quando si affrontano percorsi tortuosi.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la versione con il 2.4 litri turbo da 260 cavalli offre un "bel pugno" e un'accelerazione più rapida del previsto, rendendo la guida più dinamica. Il cambio CVT (Continuously Variable Transmission) con otto rapporti simulati, sebbene non sia l'ideale per una guida sportiva, è adeguato per chi cerca comfort e tranquillità di marcia. Il sistema "SI-Drive" offre una modalità "S" che migliora la coppia a regimi più bassi, garantendo uno spunto da fermo più brillante. La vettura si mantiene composta anche su strade sconnesse, dimostrando una maneggevolezza superiore alla media per il segmento a cui appartiene. Queste caratteristiche, unite all'efficace sistema di trazione integrale, rendono la guida della Outback un'esperienza piacevole e rassicurante in tutte le condizioni.

Cosa non mi piace

La Subaru Outback presenta alcune criticità che ne limitano l'appeal complessivo. Innanzitutto, le dimensioni sono decisamente generose, aspetto che può risultare problematico in contesti urbani caratterizzati da spazi ristretti e parcheggi limitati. La sua natura a metà tra station wagon e SUV la rende infatti un veicolo molto grande, con tutte le difficoltà di manovra che ne conseguono. Lo stile esterno appare ormai datato, nonostante il leggero aggiornamento del 2023. Le linee e le proporzioni non riflettono le tendenze estetiche più recenti del segmento, conferendo alla vettura un aspetto che potrebbe non incontrare il gusto di chi cerca un design più contemporaneo.

Una delle carenze più evidenti riguarda il sistema di infotainment, che non regge il passo con la concorrenza. Sebbene i modelli superiori siano dotati di un ampio touchscreen da 11.6 pollici, la reattività è piuttosto lenta e la grafica risulta obsoleta rispetto agli standard attuali. L'integrazione dei comandi del climatizzatore nello schermo touch non è apprezzata da tutti, e la mancanza di una stazione di ricarica wireless per smartphone rappresenta un'assenza significativa in un'auto di questa categoria e fascia di prezzo. Le riprese delle telecamere posteriore e anteriore sono descritte come poco nitide, un limite importante per un veicolo di queste dimensioni. Anche il sistema di navigazione integrato appare rudimentale rispetto alle soluzioni proposte dai concorrenti.

Nel complesso, lo stile e la dotazione tecnologica meriterebbero un aggiornamento sostanziale per rendere la Outback più competitiva e in linea con le aspettative dei consumatori moderni.

Chi dovrebbe acquistarla

La Subaru Outback rappresenta una scelta ottimale per un segmento specifico di acquirenti. In particolare, è indicata per famiglie attive che necessitano di un veicolo versatile capace di adattarsi tanto alla vita quotidiana quanto alle avventure all'aria aperta. La combinazione di spazio interno generoso, capacità fuoristrada e reputazione di affidabilità la rendono particolarmente adatta a chi vive in aree con condizioni climatiche avverse o in zone rurali con strade non asfaltate. Gli appassionati di attività outdoor come escursionismo, ciclismo, sci o campeggio apprezzeranno le sue caratteristiche pratiche, tra cui le barre sul tetto integrate, l'ampio bagagliaio e la trazione integrale permanente. È ideale anche per chi cerca un'alternativa ai tradizionali SUV ma non vuole rinunciare alle capacità fuoristrada e allo spazio.

Dal punto di vista economico, la Outback si posiziona in una fascia di prezzo competitiva. In Italia il modello Geyser della nostra prova (top di gamma) ha un prezzo di partenza di 56.450 euro. La base (Style) costa 47.950 euro. Tenendo conto dell'andamento dei prezzi nel mercato dell'auto, che ha visto incrementi significativi negli ultimi anni, la Outback rappresenta ancora un investimento ragionevole per chi cerca un veicolo affidabile e versatile con un'aspettativa di lunga durata. La reputazione di Subaru per la longevità dei suoi veicoli suggerisce che, nonostante il costo iniziale, il costo totale di proprietà potrebbe risultare vantaggioso nel lungo periodo.